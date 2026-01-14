Из-за важных работ в Винницкой области вводятся графики отключения электроэнергии на 15 января.

«Винницаоблэнерго» разработала дополнительные графики отключения света в Винницкой области на 15 января в связи с проводимыми энергетиками работами, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

Специалисты компании "Винницаоблэнерго" планируют проведение технического обслуживания электросетей. Эти работы могут временно повлиять на стабильность электроснабжения в отдельных районах, поэтому жителей просят заранее учесть возможные перебои в подаче электроэнергии. Из-за этих мер в Винницкой области вводятся графики отключения электроэнергии на 15 января.

С 9 до 16 часов будут выключать электричество в населенном пункте Гаврышивка на улицах:

Б. Хмельныцького: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62

Пидлисна: 1, 3, 9, 10, 11, 12, 15

Садова: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Обесточение продлится с 9 до 16 часов в населенном пункте Громадське в домах, расположенных по адресам:

Владимира Четверука: 1, 2, 2/2, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 29

Героев Украины: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Леонида Каденюка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Мыру: 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Молодижна: 3, 7, 10, 17, 27

Центральна: 15

переулок Героев Украины: 1, 2, 3, 4, 5, 6

переулок Парковый: 1, 2, 2А, 3А, 3Б, 4, 5, 7, 10, 16, 18

15 января с 9 до 16 часов из-за профилактических и ремонтных работ не будет света в поселке Кусыкивци по адресам:

Кармелюка: 2, 4, 7, 8, 10, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 83

Козаченка: 1, 2, 4, 7, 10, 14, 18, 19, 26

Луганського: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15

Мыру: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 46А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109

Мыхайла Грушевського: 2, 3, 5, 7, 8

Першотравнева: 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31

Шляхова: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Кроме этого, с 10 до 16 часов будут действовать обесточения в черте города Гнивань. Ограничения охватят следующие улицы:

Паркова 4;

Сагайдачного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16;

Соборна 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 85.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Винницаоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Днепре: как оформить выплату от государства.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: какие навыки нужно иметь, чтобы получать до 26 000 гривен.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: список вакансий, где готовы платить от 17 тысяч.