Через важливы роботи у Вінницькій області вводяться графіки відключення електроенергії на 15 січня.

«Вінницяобленерго» розробила додаткові графіки відключення світла у Вінницькій області на 15 січня у зв'язку з роботами, що проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Фахівці компанії «Вінницяобленерго» планують проведення технічного обслуговування електромереж. Ці роботи тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання в окремих районах, тому мешканців просять заздалегідь врахувати можливі перебої у подачі електроенергії. Через ці заходи у Вінницькій області вводяться графіки відключення електроенергії на 15 січня.

З 9 до 16 години вимикатимуть електрику у населеному пункті Гавришівка на вулицях:

Б. Хмельницького: 1, 2, 3, 5, 6, 9, 11, 12, 13, 13А, 14, 16, 18, 18А, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62

Підлісна: 1, 3, 9, 10, 11, 12, 15

Садова: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8

Знеструмлення триватимуть з 9 до 16 години у населеному пункті Громадське в будинках, що розташовані за адресами:

Володимира Четверука: 1, 2, 2/2, 3, 4, 5, 5А, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 17, 19, 20, 21, 23, 28, 29

Героїв України: 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25

Леоніда Каденюка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Миру: 1, 1А, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Молодіжна: 3, 7, 10, 17, 27

Центральна: 15

провулок Героїв України: 1, 2, 3, 4, 5, 6

провулок Парковий: 1, 2, 2А, 3А, 3Б, 4, 5, 7, 10, 16, 18

15 січня з 9 до 16 години через профілактичні та ремонтні роботи не буде світла в селищі Кусиківці за адресами:

Кармелюка: 2, 4, 7, 8, 10, 12, 12А, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 47, 49, 55, 56, 57, 62, 65, 68, 69, 70, 71, 73, 75, 77, 78, 79, 83

Козаченка: 1, 2, 4, 7, 10, 14, 18, 19, 26

Луганського: 2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 15

Миру: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 38, 39, 40, 42, 44, 46А, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 68, 73, 77, 78, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 102, 104, 105, 106, 107, 108, 109

Михайла Грушевського: 2, 3, 5, 7, 8

Першотравнева: 1, 2, 2А, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31

Шляхова: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32

Крім цього, з 10 до 16 години діютимуть знеструмлення у межах міста Гнівань. Обмеження охоплять такі вулиці:

Паркова 4;

Сагайдачного 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16;

Соборна 63, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 83, 85.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: які навички потрібно мати, щоб отримувати до 26 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: список вакансій, де готові платити від 17 тисяч.