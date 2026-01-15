Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье продолжит поступать гражданам, поэтому рассказываем об этом более подробно.

Денежная помощь для ВПЛ в Запорожье с 1 января 2026 года предусматривает ежемесячные выплаты в размере 2 тысячи гривен для взрослых и 3 тысячи гривен для детей и лиц с инвалидностью, сообщает Politeka.

При этом государство делает акцент на жилищных программах для переселенцев, предусматривающих компенсацию за поврежденное или разрушенное жилье, ипотечные программы и ваучеры на приобретение жилья.

Кроме того, в 2026 году запланировано введение новой разовой выплаты в 2 тысячи гривен для переселенцев из опасных регионов, которые подтвердят официальную занятость в течение последних шести месяцев.

Важно отметить, что денежная помощь для ВПЛ в Запорожье финансируется в рамках госбюджета на 2026 год и дополнительных средств от международных партнеров.

На проживание внутри перемещенных лиц предусмотрено 39,6 миллиарда гривен, на жилые ваучеры – 14 миллиардов, а на компенсации за уничтоженное или поврежденное жилье – 6,7 миллиарда гривен.

Для первого взноса и процентов за первый год на программу "Еселя" выделено 4,4 миллиарда гривен, на социальные услуги - 2 миллиарда, на ремонт временного жилья - 1 миллиард, а на жилье для переселенцев в селах - 500 миллионов гривен.

Льготная ипотека для переселенцев и ветеранов имеет финансирование в размере 154 миллиона. Помимо государственных программ переселенцы могут рассчитывать на поддержку от международных партнеров.

Чтобы получить денежную помощь для ВПЛ в Запорожье, гражданам нужно лично обращаться в соответствующие органы и подтвердить свою принадлежность к категории переселенцев.

Оформление производится через официальные пункты сбора данных, где необходимо предъявить определенный пакет документов. Все детали можно узнать, следя за официальными страницами государственных структур и международных организаций.

