Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі продовжить надходити громадянам, тому розповідаємо про це більш детально.

Грошова допомога для ВПО у Запоріжжі з 1 січня 2026 року передбачає щомісячні виплати у розмірі 2 тисяч гривень для дорослих та 3 тисяч гривень для дітей і осіб з інвалідністю, повідомляє Politeka.

При цьому держава робить акцент на житлових програмах для переселенців, які передбачають компенсації за пошкоджене або зруйноване житло, іпотечні програми та ваучери на придбання житла.

Крім того, у 2026 році заплановано введення нової разової виплати у 2 тисячі гривень для переселенців із небезпечних регіонів, які підтвердять офіційну зайнятість протягом останніх шести місяців.

Важливо зазначити, що грошова допомога для ВПО у Запоріжжі фінансується у межах держбюджету на 2026 рік та додаткових коштів від міжнародних партнерів.

На проживання внутрішньо переміщених осіб передбачено 39,6 мільярда гривень, на житлові ваучери – 14 мільярдів, а на компенсації за знищене або пошкоджене житло – 6,7 мільярда гривень.

Для першого внеску та відсотків за перший рік на програму "єОселя" виділено 4,4 мільярда гривень, на соціальні послуги – 2 мільярди, на ремонт тимчасового житла – 1 мільярд, а на житло для переселенців у селах – 500 мільйонів гривень.

Пільгова іпотека для переселенців та ветеранів має фінансування у розмірі 154 мільйонів. Крім державних програм, переселенці можуть розраховувати на підтримку від міжнародних партнерів.

Щоб отримати грошову допомогу для ВПО у Запоріжжі, громадянам потрібно особисто звертатися до відповідних органів та підтвердити свою приналежність до категорії переселенців.

Оформлення відбувається через офіційні пункти збору даних, де необхідно пред’явити певний пакет документів. Всі деталі можна дізнатися, слідкуючи за офіційнимим сторінками державних структур та міжнародних організацій.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовне житло для ВПО у Запоріжжі: хто саме має право на отримання домівки.

Також Politeka повідомляла, Нова система оплати проїзду в Запоріжжі: жителів попередили про важливі зміни.

Як повідомляла Politeka, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Запоріжжі: як українцям її отримати.