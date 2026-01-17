Компенсация за аренду жилья для ВПЛ в Киевской области позволяет гражданам полностью или частично покрывать расходы на проживание.

Компенсация за аренду жилья для ВПЛ в Киевской области предполагает, что люди, заключившие официальный договор и зарегистрировавшие его в Пенсионном фонде, могут рассчитывать на финансовую поддержку государства, сообщает Politeka.

Народный депутат Павел Фролов проинформировал, что семьи с низким доходом получат полное возмещение, тогда как имеющие стабильный заработок могут рассчитывать на частичную компенсацию за аренду жилья для ВПЛ в Киевской области.

Это позволяет переселенцам снимать недвижимость легально и избегать рисков от неофициальных сделок.

Механизм компенсации за аренду для ВПЛ в Киевской области работает просто: если договор оформлен официально, жилье фактически становится бесплатным для имеющих низкий доход.

Зарабатывающие больше получают возмещение пропорционально своим доходам. Это позволяет снизить социальные риски и одновременно стимулирует собственников недвижимости оформлять договоры легально, отметил Фролов.

В то же время на практике система сталкивается с проблемами из-за нежелания некоторых арендодателей оформлять соглашения официально из-за налоговой нагрузки. В настоящее время ставки налогов составляют 18% НДФЛ и 5% военного сбора.

Чтобы вывести рынок из тени, правительство планирует внести изменения, предусматривающие освобождение собственников от налогов за сдачу квартиры переселенцам и отмену обязательного декларирования доходов.

По словам Фролова, это сделает сотрудничество выгодным для всех сторон: переселенцы получат легальную квартиру и возмещение, арендодатели – официальный доход без дополнительных налоговых обязательств. В то же время государство будет иметь контроль над рынком и прозрачность выплат.

