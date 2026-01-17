Компенсація за оренду житла для ВПО у Київській області дозволяє громадянам повністю або частково покривати витрати на проживання.

Компенсація за оренду житла для ВПО у Київській області передбачає, що люди, які уклали офіційний договір та зареєстрували його у Пенсійному фонді, можуть розраховувати на фінансову підтримку держави, повідомляє Politeka.

Народний депутат Павло Фролов проінформував, що сім’ї з низьким доходом отримають повне відшкодування, тоді як ті, хто має стабільний заробіток, можуть розраховувати на часткову компенсацію за оренду житла для ВПО у Київській області.

Це дозволяє переселенцям знімати нерухомість легально та уникати ризиків від неофіційних угод.

Механізм компенсації за оренду для ВПО в Київській області працює просто: якщо договір оформлений офіційно, житло фактично стає безкоштовним для тих, хто має низький дохід.

Ті, хто заробляє більше, отримують відшкодування пропорційно своїм доходам. Це дозволяє зменшити соціальні ризики та водночас стимулює власників нерухомості оформляти договори легально, зазначив Фролов.

Водночас на практиці система стикається з проблемами через небажання деяких орендодавців оформлювати угоди офіційно через податкове навантаження. Наразі ставки податків становлять 18% ПДФО та 5% військового збору.

Щоб вивести ринок з тіні, уряд планує внести зміни, які передбачають звільнення власників помешкань від податків за здачу квартири переселенцям та скасування обов’язкового декларування доходів.

За словами Фролова, це зробить співпрацю вигідною для всіх сторін: переселенці отримають легальну квартиру та відшкодування, орендодавці – офіційний дохід без додаткових податкових зобов’язань. В той же час, держава матиме контроль над ринком та прозорість виплат.

