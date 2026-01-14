Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Киевской области и других регионах Украины в 2026 году было увеличено в размере, сообщает Politeka.net.
Порядок предоставления выплаты регулируется Законом Украины №1727-IV.
Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Киевской области предоставляется не всем пенсионерам автоматически, а только тем, кто отвечает ряду требований. Сам по себе возраст не является достаточным основанием для начисления этой помощи.
Обязательные условия для назначения доплаты:
- достижение 80-летнего возраста;
- одинокое жительство;
- получение пенсии по возрасту;
- потребность в постоянном постороннем попечении о состоянии здоровья;
- наличие подтвержденного медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК).
Для оформления доплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. К ней нужно добавить:
- вывод ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода;
- паспорт;
- идентификационный код;
- справку из Пенсионного фонда о том, что лицо не получает иную доплату на попечительство.
В связи с обновленными бюджетными показателями на 2026 год размер прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, увеличился до 2 595 гривен. Соответственно, ежемесячная доплата также возросла и теперь составляет 1 038 гривен.
Чтобы воспользоваться правом на ежемесячную доплату, пенсионеру необходимо пройти определенную законом процедуру. Прежде всего, врачебно-консультативная комиссия должна официально подтвердить потребность лица в постороннем уходе. Для этого следует обратиться в любое учреждение здравоохранения и получить соответствующее медицинское заключение.
После этого гражданин подает в органы Пенсионного фонда заявление о назначении надбавки вместе с пакетом необходимых документов. В него входят паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, медицинское заключение о необходимости постоянного ухода, а также документы, подтверждающие отсутствие выплат по инвалидности.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: по какому адресу можно получить поддержку.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов в Киевской области: эксперты назвали тревожные тенденции на рынке.
Как сообщала Politeka, Субсидии для пенсионеров в Киевской области: при каких условиях украинцам откажут в помощи в 2026 году.