Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Киевской области и других регионах Украины в 2026 году было увеличено в размере, сообщает Politeka.net.

Порядок предоставления выплаты регулируется Законом Украины №1727-IV.

Денежная помощь по уходу для пенсионеров в Киевской области предоставляется не всем пенсионерам автоматически, а только тем, кто отвечает ряду требований. Сам по себе возраст не является достаточным основанием для начисления этой помощи.

Обязательные условия для назначения доплаты:

достижение 80-летнего возраста;

одинокое жительство;

получение пенсии по возрасту;

потребность в постоянном постороннем попечении о состоянии здоровья;

наличие подтвержденного медицинского заключения врачебно-консультативной комиссии (ЛКК).

Для оформления доплаты необходимо обратиться в Пенсионный фонд с заявлением. К ней нужно добавить:

вывод ЛКК о необходимости постоянного постороннего ухода;

паспорт;

идентификационный код;

справку из Пенсионного фонда о том, что лицо не получает иную доплату на попечительство.

В связи с обновленными бюджетными показателями на 2026 год размер прожиточного минимума для лиц, лишившихся трудоспособности, увеличился до 2 595 гривен. Соответственно, ежемесячная доплата также возросла и теперь составляет 1 038 гривен.

Чтобы воспользоваться правом на ежемесячную доплату, пенсионеру необходимо пройти определенную законом процедуру. Прежде всего, врачебно-консультативная комиссия должна официально подтвердить потребность лица в постороннем уходе. Для этого следует обратиться в любое учреждение здравоохранения и получить соответствующее медицинское заключение.

После этого гражданин подает в органы Пенсионного фонда заявление о назначении надбавки вместе с пакетом необходимых документов. В него входят паспорт гражданина Украины, регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика, медицинское заключение о необходимости постоянного ухода, а также документы, подтверждающие отсутствие выплат по инвалидности.

