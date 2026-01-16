По словам организаторов, бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области направлено не только на временное убежище.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области открывает переселенцам возможность проживать до 12 месяцев в специально обустроенных помещениях, сообщает Politeka.

Программа реализуется при поддержке Министерства социальной политики, семьи и единства Украины. Она ориентирована на людей, которые после медицинского или досмотрового сопровождения нуждаются в помощи в повседневных делах.

Помещения предоставляются бесплатно за счет государственного бюджета. Комнаты и квартиры оснащены базовыми удобствами, позволяющими готовить еду, поддерживать порядок и вести хозяйство самостоятельно.

Инициатива включает социальное сопровождение и помощь в решении бытовых проблем. Специалисты работают вне зависимости от формы собственности жилья, оказывая комплексную поддержку всем участникам.

Физические и юридические лица, готовые предоставить помещение, должны быть внесены в Реестр поставщиков социальных услуг и отвечать критериям Кабмина. Жилье должно быть пригодным для проживания и безопасно для жителей.

По словам организаторов, бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области направлено не только на временное убежище. Цель проекта — восстановление ощущения стабильности, безопасности и самостоятельности для людей, покинувших свой дом из-за войны войны.

Для поддержки переселенцам необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и справку ВПЛ. Консультации по оформлению документов доступны в местных органах социальной защиты.

Программа обеспечивает комфорт, социальную поддержку и помогает адаптироваться в новом регионе, что позволяет переселенцам чувствовать уверенность даже в сложных обстоятельствах.

