Безкоштовне житло для ВПО у Львіській області відкриває переселенцям можливість проживати до 12 місяців у спеціально облаштованих приміщеннях, повідомляє Politeka.

Програма реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України. Вона орієнтована на людей, які після медичного або доглядового супроводу потребують допомоги в повсякденних справах.

Приміщення надаються безкоштовно за рахунок державного бюджету. Кімнати та квартири оснащені базовими зручностями, що дозволяє готувати їжу, підтримувати порядок і вести господарство самостійно.

Ініціатива включає соціальний супровід та допомогу у вирішенні побутових труднощів. Фахівці працюють незалежно від форми власності житла, надаючи комплексну підтримку всім учасникам.

Фізичні та юридичні особи, готові надати приміщення, повинні бути внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг і відповідати критеріям Кабміну. Житло має бути придатним для проживання та безпечним для мешканців.

За словами організаторів, безкоштовне житло для ВПО у Львіській області спрямоване не лише на тимчасовий прихисток. Мета проєкту — відновлення відчуття стабільності, безпеки та самостійності для людей, які залишили власний дім через війну.

Для отримання підтримки переселенцям необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Консультації з оформлення документів доступні у місцевих органах соціального захисту.

Програма забезпечує комфорт, соціальну підтримку та допомагає адаптуватися у новому регіоні, дозволяючи переселенцям відчувати впевненість навіть у складних обставинах.

