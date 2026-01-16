Безкоштовне житло для ВПО у Львіській області відкриває переселенцям можливість проживати до 12 місяців у спеціально облаштованих приміщеннях, повідомляє Politeka.

Програма реалізується за підтримки Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України. Вона орієнтована на людей, які після медичного або доглядового супроводу потребують допомоги в повсякденних справах.

Приміщення надаються безкоштовно за рахунок державного бюджету. Кімнати та квартири оснащені базовими зручностями, що дозволяє готувати їжу, підтримувати порядок і вести господарство самостійно.

Ініціатива включає соціальний супровід та допомогу у вирішенні побутових труднощів. Фахівці працюють незалежно від форми власності житла, надаючи комплексну підтримку всім учасникам.

кімната

Фізичні та юридичні особи, готові надати приміщення, повинні бути внесені до Реєстру надавачів соціальних послуг і відповідати критеріям Кабміну. Житло має бути придатним для проживання та безпечним для мешканців.

За словами організаторів, безкоштовне житло для ВПО у Львіській області спрямоване не лише на тимчасовий прихисток. Мета проєкту — відновлення відчуття стабільності, безпеки та самостійності для людей, які залишили власний дім через війну.

Для отримання підтримки переселенцям необхідно надати паспорт, ідентифікаційний код та довідку ВПО. Консультації з оформлення документів доступні у місцевих органах соціального захисту.

Програма забезпечує комфорт, соціальну підтримку та допомагає адаптуватися у новому регіоні, дозволяючи переселенцям відчувати впевненість навіть у складних обставинах.

