Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется через специальные фонды, созданные местными советами и уполномоченными органами, сообщает Politeka.

Проживание назначено на срок до одного года и может быть продлено, если семья или отдельное лицо не смогло найти другое жилье.

Минимальная площадь для использования определена законодательно — не менее 6 квадратных метров на человека. Первоочередно квартиры получают многодетные семьи, беременные женщины, лица с инвалидностью, пенсионеры и те, чьи дома пострадали от боевых действий.

Решение о предоставлении жилья принимают по балльной системе оценки потребности, что позволяет определять приоритетность кандидатов.

Чтобы стать на учет и претендовать на временное размещение, переселенцы обращаются в центры предоставления административных услуг, исполкомы сельских или городских советов или районных госадминистраций.

На каждое лицо или семью заводят учетное дело с индивидуальным номером, по которому осуществляют дальнейшее распределение жилья. После внесения реестра можно оформить документы и подписать соглашение о временном проживании. Процедура включает проверку документов, подтверждение статуса ВПЛ и оценку потребностей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове обеспечивает безопасное и комфортное пребывание, помогает людям адаптироваться и восстановить стабильность в новых условиях. Благодаря такой поддержке, переселенцы могут сосредоточиться на адаптации и строительстве новой жизни в безопасной среде.

Программа помогает переселенцам ощутить поддержку и строить планы на будущее даже в сложных обстоятельствах.

