Если в одной семье имеется право на льготы, государство предоставляет только одну скидку на оплату коммунальных услуг в Запорожье.

Скидка на оплату коммунальных услуг в Запорожье определяется социальным статусом граждан и заслугами их перед государством, пишет Politeka.net.

Детали раскрыли в пресс-службе "Дия".

Полное возмещение стоимости коммунальных услуг получат:

граждане с особыми заслугами перед Украиной и члены их семей;

пенсионеры, всю жизнь работавшие в сфере образования, здравоохранения, фармации или библиотечном деле;

сотрудники музеев и работники учреждений культуры в селах и поселках городского типа.

75% скидка: такую ​​получают участники боевых действий. Она действует на все виды жилищно-коммунальных услуг, включая электроэнергию, газ и отопление.

50% скидка предусмотрена для:

участников войны;

семей погибших военнослужащих;

жертв нацистских преследований;

семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС;

многодетных семей и детских домов семейного типа;

вдов или вдовцев ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;

бывших работников службы гражданской защиты, обладающих инвалидностью.

25% скидка компенсируется детям войны — родившимся в годы Второй мировой.

Важный нюанс : если в одной семье несколько человек имеют право на льготы, государство предоставляет только одну скидку — ту, что самая высокая.

Оформить льготы можно в нескольких учреждениях, выбрав наиболее удобный вариант:

в территориальных органах Пенсионного фонда Украины;

в исполнительных органах сельских, поселковых и городских советов;

в исполнительных комитетах сельских, поселковых и городских советов (кроме городов областного значения);

в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).

Подать заявление можно лично, почтовым отправлением (рекомендованным письмом), электронной почтой или онлайн – заполнив соответствующую форму на официальном сайте.

Для назначения льгот необходимо подготовить и подать:

заявление о предоставлении скидки на оплату коммунальных услуг в Запорожье, а также приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

копии документов, подтверждающих право льготника и членов его семьи на льготы (с обязательным предъявлением оригиналов).

После рассмотрения поданных документов уполномоченный орган принимает решение о предоставлении льгот.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Запорожье: список вакансий, где платят более 20 тысяч ежемесячно.

Также Politeka сообщала, Работа для пенсионеров в Запорожье: какие навыки нужно иметь, чтобы получать до 26 000 гривен.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области: кому ждать дома.