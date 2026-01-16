Скидка на оплату коммунальных услуг в Запорожье определяется социальным статусом граждан и заслугами их перед государством, пишет Politeka.net.
Детали раскрыли в пресс-службе "Дия".
Полное возмещение стоимости коммунальных услуг получат:
- граждане с особыми заслугами перед Украиной и члены их семей;
- пенсионеры, всю жизнь работавшие в сфере образования, здравоохранения, фармации или библиотечном деле;
- сотрудники музеев и работники учреждений культуры в селах и поселках городского типа.
75% скидка: такую получают участники боевых действий. Она действует на все виды жилищно-коммунальных услуг, включая электроэнергию, газ и отопление.
50% скидка предусмотрена для:
- участников войны;
- семей погибших военнослужащих;
- жертв нацистских преследований;
- семей, воспитывающих ребенка с инвалидностью в результате аварии на ЧАЭС;
- многодетных семей и детских домов семейного типа;
- вдов или вдовцев ликвидаторов Чернобыльской катастрофы;
- бывших работников службы гражданской защиты, обладающих инвалидностью.
25% скидка компенсируется детям войны — родившимся в годы Второй мировой.
Важный нюанс : если в одной семье несколько человек имеют право на льготы, государство предоставляет только одну скидку — ту, что самая высокая.
Оформить льготы можно в нескольких учреждениях, выбрав наиболее удобный вариант:
- в территориальных органах Пенсионного фонда Украины;
- в исполнительных органах сельских, поселковых и городских советов;
- в исполнительных комитетах сельских, поселковых и городских советов (кроме городов областного значения);
- в центрах предоставления административных услуг (ЦНАП).
Подать заявление можно лично, почтовым отправлением (рекомендованным письмом), электронной почтой или онлайн – заполнив соответствующую форму на официальном сайте.
Для назначения льгот необходимо подготовить и подать:
- заявление о предоставлении скидки на оплату коммунальных услуг в Запорожье, а также приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- копии документов, подтверждающих право льготника и членов его семьи на льготы (с обязательным предъявлением оригиналов).
После рассмотрения поданных документов уполномоченный орган принимает решение о предоставлении льгот.
