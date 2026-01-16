Знижка на оплату комунальних послуг в Запоріжжі визначається соціальним статусом громадян та їхніми заслугами перед державою, пише Politeka.net.
Деталі розкрили в пресслужбі "Дія".
Повне відшкодування вартості комунальних послуг отримають:
- громадяни з особливими заслугами перед Україною та члени їхніх родин;
- пенсіонери, які все життя працювали у сфері освіти, охорони здоров’я, фармації чи бібліотечній справі;
- співробітники музеїв та працівники закладів культури у селах і селищах міського типу.
75% знижка: таку пільгу мають учасники бойових дій. Вона діє на всі види житлово-комунальних послуг, включно з електроенергією, газом та опаленням.
50% знижка передбачена для:
- учасників війни;
- родин загиблих військовослужбовців;
- жертв нацистських переслідувань;
- сімей, які виховують дитину з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС;
- багатодітних родин і дитячих будинків сімейного типу;
- вдів або вдівців ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;
- колишніх працівників служби цивільного захисту, які мають інвалідність.
25% знижка компенсується дітям війни — тим, хто народився у роки Другої світової.
Важливий нюанс: якщо в одній родині кілька осіб мають право на пільги, держава надає лише одну знижку — ту, що є найвищою.
Оформити пільги можна у кількох установах, обравши найбільш зручний варіант:
- у територіальних органах Пенсійного фонду України;
- у виконавчих органах сільських, селищних та міських рад;
- у виконавчих комітетах сільських, селищних і міських рад (крім міст обласного значення);
- у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).
Подати заяву можна особисто, поштовим відправленням (рекомендованим листом), електронною поштою або онлайн — заповнивши відповідну форму на офіційному сайті.
Для призначення пільг потрібно підготувати та подати:
- заяву про надання знижки на оплату комунальних послуг в Запоріжжі, а також на придбання твердого палива і скрапленого газу;
- копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з обов’язковим пред’явленням оригіналів).
Після розгляду поданих документів уповноважений орган ухвалює рішення щодо надання пільг.
