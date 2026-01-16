Якщо в одній родині кілька осіб мають право на пільги, держава надає лише одну знижку на оплату комунальних послуг в Запоріжжі.

Знижка на оплату комунальних послуг в Запоріжжі визначається соціальним статусом громадян та їхніми заслугами перед державою, пише Politeka.net.

Деталі розкрили в пресслужбі "Дія".

Повне відшкодування вартості комунальних послуг отримають:

громадяни з особливими заслугами перед Україною та члени їхніх родин;

пенсіонери, які все життя працювали у сфері освіти, охорони здоров’я, фармації чи бібліотечній справі;

співробітники музеїв та працівники закладів культури у селах і селищах міського типу.

75% знижка: таку пільгу мають учасники бойових дій. Вона діє на всі види житлово-комунальних послуг, включно з електроенергією, газом та опаленням.

50% знижка передбачена для:

учасників війни;

родин загиблих військовослужбовців;

жертв нацистських переслідувань;

сімей, які виховують дитину з інвалідністю внаслідок аварії на ЧАЕС;

багатодітних родин і дитячих будинків сімейного типу;

вдів або вдівців ліквідаторів Чорнобильської катастрофи;

колишніх працівників служби цивільного захисту, які мають інвалідність.

25% знижка компенсується дітям війни — тим, хто народився у роки Другої світової.

Важливий нюанс: якщо в одній родині кілька осіб мають право на пільги, держава надає лише одну знижку — ту, що є найвищою.

Оформити пільги можна у кількох установах, обравши найбільш зручний варіант:

у територіальних органах Пенсійного фонду України;

у виконавчих органах сільських, селищних та міських рад;

у виконавчих комітетах сільських, селищних і міських рад (крім міст обласного значення);

у Центрах надання адміністративних послуг (ЦНАП).

Подати заяву можна особисто, поштовим відправленням (рекомендованим листом), електронною поштою або онлайн — заповнивши відповідну форму на офіційному сайті.

Для призначення пільг потрібно підготувати та подати:

заяву про надання знижки на оплату комунальних послуг в Запоріжжі, а також на придбання твердого палива і скрапленого газу;

копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з обов’язковим пред’явленням оригіналів).

Після розгляду поданих документів уповноважений орган ухвалює рішення щодо надання пільг.

