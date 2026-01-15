Чтобы потребители могли заранее спланировать свой день, энергетики обнародовали графики отключения электроэнергии в Полтавской области на 16 января.

Графики отключения света в Полтавской области на 16 января будут внедрены как дополнительные из-за плановых работ в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщает Новосанжарская поселковая территориальная община со ссылкой на «Полтаваоблэнерго».

В связи с выполнением плановых работ на электросетях АО «Полтаваоблэнерго» в отдельных населенных пунктах возможны временные перебои с электроснабжением. Чтобы потребители могли заранее спланировать свой день, энергетики обнародовали графики отключения электроэнергии в Полтавской области на 16 января.

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР, вводятся ограничения в следующих населенных пунктах:

с.Велыке Болото улица:

Заповидна (б. 1, 1А, 6, 8, 8а, 9а, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 30, 34, 34а, 36)

с.Мала Перещепына улицы:

пер.Базарный (б. 4, 6, 8, 12),

Велыка (б. 5, 7а, 13, 21),

Дружбы (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 36, 36а, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 55, 56, 69, 77),

Зелена (б. 1, 2а, 3, 5а, 9, 13, 15а, 17, 18, 21, 25А, 27),

Квиткова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 31, 35, 36, 37),

Клыменка (б. 13, 15, 15А, 17, 19),

пер.Ламаный (б. 5, 9),

Лисова (б. 1, 3, 6, 7),

Лугова (б. 1, 1 а, 2, 3а, 4, 5а, 7, 8а, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38),

Молодижна (б. 15, 19, 20, 22, 26, 28),

Незалежности (б. 29, 46, 64, 66, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 81а, 82, 84, 85, 85а, 86, 90, 94, 95, 96, 100, 105, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 129, 130, 132, 133, 134, 140, 140а, 145, 148, 149, 151, 153, 155, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 181 а, 182, 183, 184, 190, 192, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237),

Новобудивныцька (б. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 22, 22а, 23, 25),

Озерна (б. 16, 18, 20, 24, 26, 42, 44, 46, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 74, 75, 77, 81а, 85, 87, 89, 91, 93, 118),

Польова (б. 54, 58),

Садова (б. 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 33),

Сонячна (б. 18, 27, 29, 35, 39, 43, 43а, 44, 45, 46, 48, 49а, 52а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 74),

пер.Тупый (б. 2, 3а, 4, 6, 7, 8, 11, 13),

Урожайна (б. 4, 9, 26, 28),

Шевченка (б. 61, 63, 65, 75, 79, 94, 100, 111, 116),

пер.Шевченка (б. 61, 67, 71, 110),

Шевченкы (б. 60, 104, 108, 112, 114, 118),

Шкильна (б. 9, 11, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 32).

С 8 до 17 часов из-за выполнения работ по техническому обслуживанию электросетей (кроме работ, связанных с расчисткой трасс ВЛ) не будет электричества в следующих населенных пунктах:

с.Дубына улица:

Вильхова (б. 23а)

с.Клюсивка улицы:

Вильхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Жывыливська (б. 6),

Красноармийська (б. 7),

Молодижна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

пер.Шкильный (б. 7),

пер.Ювилейный (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).

Как узнать об отключениях, если они возникнут:

Официальный сайт «Полтаваоблэнерго»: Проверяйте раздел с графиками отключений на официальном сайте компании.

Личный кабинет: Информация о графиках вашего адреса будет доступна в Личном кабинете после регистрации.

Viber и Telegram-каналы: Подпишитесь на официальные каналы «Полтаваоблэнерго», где публикуют актуальные графики. Для Viber есть специальный чат-бот.

На сайтах своих общин в разделах «Объявления» или «Новости».

