Щоб споживачі могли наперед спланувати свій день, енергетики оприлюднили графіки відключення електроенергії у Полтавській області на 16 січня.

Графіки відключення світла в Полтавській області на 16 січня будуть впроваджені, як додаткові через планові роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це інформує Новосанжарська селищна територіальна громада з посиланням на «Полтаваобленерго».

У зв’язку з виконанням планових робіт на електромережах АТ «Полтаваобленерго» в окремих населених пунктах можливі тимчасові перебої з електропостачанням. Щоб споживачі могли заздалегідь спланувати свій день, енергетики оприлюднили графіки відключень електроенергії в Полтавській області на 16 січня.

З 8 до 17 години через виконання робіт з капітального ремонту, передбачених річною програмою ремонтів ОСР вводяться обмеження в таких населених пунктах:

с.Велике Болото вулиця:

Заповідна (б. 1, 1А, 6, 8, 8а, 9а, 12, 12а, 13, 14, 18, 19, 20, 26, 30, 34, 34а, 36)

с.Мала Перещепина вулиці:

пров.Базарний (б. 4, 6, 8, 12),

Велика (б. 5, 7а, 13, 21),

Дружби (б. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 36, 36а, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 51, 52, 55, 56, 69, 77),

Зелена (б. 1, 2а, 3, 5а, 9, 13, 15а, 17, 18, 21, 25А, 27),

Квіткова (б. 1, 3, 4, 5, 7, 8, 13, 15, 17, 19, 21, 24, 31, 35, 36, 37),

Клименка (б. 13, 15, 15А, 17, 19),

пров.Ламаний (б. 5, 9),

Лісова (б. 1, 3, 6, 7),

Лугова (б. 1, 1 а, 2, 3а, 4, 5а, 7, 8а, 10, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 18, 19, 19а, 20, 20а, 22, 24, 25, 26, 28, 30, 32, 35, 36, 38),

Молодіжна (б. 15, 19, 20, 22, 26, 28),

Незалежності (б. 29, 46, 64, 66, 72, 74, 76, 77, 78, 79, 81, 81а, 82, 84, 85, 85а, 86, 90, 94, 95, 96, 100, 105, 108, 109, 111, 112, 114, 115, 117, 129, 130, 132, 133, 134, 140, 140а, 145, 148, 149, 151, 153, 155, 161, 163, 165, 166, 167, 169, 171, 172, 173, 175, 178, 181, 181 а, 182, 183, 184, 190, 192, 199, 201, 203, 205, 207, 213, 219, 221, 225, 227, 229, 231, 233, 235, 237),

Новобудівницька (б. 1, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20а, 22, 22а, 23, 25),

Озерна (б. 16, 18, 20, 24, 26, 42, 44, 46, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 65, 67, 71, 73, 74, 75, 77, 81а, 85, 87, 89, 91, 93, 118),

Польова (б. 54, 58),

Садова (б. 8, 9, 10, 12, 13, 16, 17, 19 а, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 26а, 28, 33),

Сонячна (б. 18, 27, 29, 35, 39, 43, 43а, 44, 45, 46, 48, 49а, 52а, 58, 62, 64, 66, 68, 70, 74),

пров.Тупий (б. 2, 3а, 4, 6, 7, 8, 11, 13),

Урожайна (б. 4, 9, 26, 28),

Шевченка (б. 61, 63, 65, 75, 79, 94, 100, 111, 116),

пров.Шевченка (б. 61, 67, 71, 110),

Шевченки (б. 60, 104, 108, 112, 114, 118),

Шкільна (б. 9, 11, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 32).

З 8 до 17 години через виконання робіт з технічного обслуговування електромереж (крім робіт, пов’язаних з розчищенням трас ПЛ) не буде електрики в таких населених пунктах:

с.Дубина вулиця:

Вільхова (б. 23а)

с.Клюсівка вулиці:

Вільхова (б. 1/4, 2/2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32),

Живилівська (б. 6),

Красноармійська (б. 7),

Молодіжна (б. 1),

Центральна (б. 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63/1, 70),

пров.Шкільний (б. 7),

пров.Ювілейний (б. 1, 2, 4, 7, 12, 14).

Як дізнатися про відключення, якщо вони виникнуть:

Офіційний сайт «Полтаваобленерго»: Перевіряйте розділ з графіками відключень на офіційному сайті компанії.

Особистий кабінет: Інформація про графіки для вашої адреси буде доступна в Особистому кабінеті після реєстрації.

Viber та Telegram-канали: Підпишіться на офіційні канали «Полтаваобленерго», де публікують актуальні графіки. Для Viber є спеціальний чат-бот.

На сайтах своїх громад у розділах «Оголошення» чи «Новини».

