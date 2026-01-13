Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области стала доступна для уязвимых категорий граждан и вернувшихся из-за границы.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области предусматривает единовременные выплаты от Агентства ООН по делам беженцев для лиц, отвечающих определенным критериям, сообщает Politeka.

Претендовать на поддержку могут внутренне перемещенные лица, сменившие место жительства за последние 6 месяцев; украинцы, вернувшиеся из-за границы после 24 февраля 2022 года и вернувшиеся к постоянному месту жительства внутри страны.

Выплата рассчитана на трехмесячный период и составляет по 10,8 тысячи гривен на каждого члена семьи, исходя из минимальной потребительской корзины для одного человека.

Получить денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области можно только через личное обращение в пункты сбора данных, где подаются следующие документы:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, налоговый номер, свидетельство о рождении детей (при наличии), международный номер банковского счета (IBAN) главного заявителя, а также справки, подтверждающие принадлежность к категории уязвимости и контактный телефон.

Для семей с маломобильными членами допускается подача данных по оригиналам документов. Для участия в программе заявитель должен отвечать по крайней мере одному из критериев уязвимости:

семья с одним ребенком или более, где есть только один из родителей, или пожилые люди от 55 лет; семья, которую возглавляют одинокие пожилые люди, или пожилые люди с детьми; семьи с членами, имеющими инвалидность или хронические заболевания.

К участию в программе не допускаются те, кто за последние три месяца получал аналогичную денежную помощь для ВПЛ в Полтавской области от УВКБ ООН или других организаций.

Пункты сбора данных работают в более чем десятке регионов Украины, включая нагим.

