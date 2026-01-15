Рекомендуем заранее учесть график отключения света в Запорожье и области на 16 января.

Графики отключения света в Запорожье и области на 16 января будут действовать из-за плановых ремонтных работ, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Об этом говорится в сообщении «Запоріжжяобленерго».

В связи с работами на сетях часть жителей города временно останется без электроснабжения. Жителям советуют ознакомиться с графиками отключения света в Запорожье и области на 16 января.

С 9:00 до 16:00 из-за планового ремонта электрооборудования не будет электроэнергии в Запорожье по следующим адресам:

Вийськбуд — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 14, 15–23, 16, 18, 20г, 22–34, 23а, 23Б, 25–31, 31/1, 33, 35, 36–46, 37, 37г, 37і, 39–63, 48 (оп. 29), 48 (оп. 3/2), 50–64, 65, 82, 2009

Стартова — № 94а

Универсытетська (Жуковського) — № 64

С 09:30 до 15:30 не будет электричества также на следующих улицах:

Автоклубна (Выборзька) - № 17, 19, 20, 21, 25

Марыны Дацило (Павленко) - № 8

пер. Турыстськый - № 5

С 10:00 до 16:00 часов ограничения также будут введены в Запорожье. Они касаются таких улиц:

Велычара (Сергия Тюленина) — № 39–61

Героив полку «Азов» (бул. Гвардийськый) — № 34–49

Днипровська — № 25

Олександривська — № 44, 46, 48

Сарматська (Кронштадська) — № 1–7, 11–15, 2–10

пер. Корабельный — № 1–3, 2–6

С 9 до 17 часов также будут ограничения в регионе. В частности, выключения будут в селе Марьивка по адресам:

Щаслыва - № 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37

Пшенычна - № 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23а, 24, 30, 32

Украинська - № 18, 20, 22

Актуальный график отключений электроэнергии для Запорожской области можно найти на официальном сайте ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

