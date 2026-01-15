Рекомендуємо заздалегідь врахувати графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 16 січня.

Графіки відключення світла в Запоріжжі та області на 16 січня будуть діяти через планові ремонтні роботи, яку будуть проводити енергетики, пише Politeka.net.

Про це йдеться в повідомленні «Запоріжжяобленерго».

У зв’язку роботами на мережах частина мешканців міста тимчасово залишиться без електропостачання. Мешканцям радять ознайомитись з графіками відключення світла в Запоріжжі та області на 16 січня.

З 9:00 до 16:00 через плановий ремонт електрообладнання не буде електроенергії в Запоріжжі за такими адресами:

Військбуд — № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8а, 10, 11, 14, 15–23, 16, 18, 20г, 22–34, 23а, 23Б, 25–31, 31/1, 33, 35, 36–46, 37, 37г, 37і, 39–63, 48 (оп. 29), 48 (оп. 3/2), 50–64, 65, 82, 2009

Стартова — № 94а

Університетська (Жуковського) — № 64

З 09:30 до 15:30 години не буде електрики також на наступних вулицях:

Автоклубна (Виборзька) — № 17, 19, 20, 21, 25

Марини Дацило (Павленка) — № 8

пров. Туристський — № 5

З 10:00 до 16:00 години обмеження також будуть введені в Запоріжжі. Вони стосуються таких вулиць:

Величара (Сергія Тюленіна) — № 39–61

Героїв полку «Азов» (бул. Гвардійський) — № 34–49

Дніпровська — № 25

Олександрівська — № 44, 46, 48

Сарматська (Кронштадська) — № 1–7, 11–15, 2–10

пров. Корабельний — № 1–3, 2–6

З 9 до 17 години також будуть обмеження в регіоні. Зокрема вимкнення будуть в селі Мар'ївка за адресами:

Щаслива — № 12, 14, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37

Пшенична — № 2, 2а, 4, 6, 8, 10, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23а, 24, 30, 32

Українська — № 18, 20, 22

Актуальний графік відключень електроенергії для Запорызькоъ області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

