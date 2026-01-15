В Винницкой области на 16 января запланированы графики отключения электроэнергии.

Графики отключения света в Винницкой области на 16 января вводятся из-за дополнительных мер и ремонтных работ в регионе, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

В Винницкой области на 16 января запланированы графики отключения электроэнергии в связи с проведением плановых технических работ на сетях ОАО «Винницаоблэнерго». Такие работы могут временно повлиять на стабильность подачи электроэнергии, поэтому энергетики заранее уведомляют потребителей о возможных перебоях.

В Литынському районе введут ограничения с 9 до 16 часов в следующих населенных пунктах:

Кожухив улицы:

40-риччя Перемогы: 1, 3, 43, Б/Н (без номера).

Брацлавська: 1Н, 2Н, 3Н, 5Н, 6Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 19, 20Н, 21Н, 22Н, 23А, 23Н, 31.

Заливанського: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Лисова: 1, 1А, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58.

Лисне улица:

Лисова: 1/23, 2, 23.

Нараивка улица:

Украинська: 29.

Трыбухы улицы:

Весняна: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 3 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46.

Зелена: 1A, 1B, 1C, 1D, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36A, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

Лисна: 1, 1А, 1Б, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61.

Партызанська: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 27.

Самолюка: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Сонячна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А.

В Немирисском районе свет будут выключать с 9 до 16 часов в следующих населенных пунктах:

Бугакив улицы:

Мыру: 1, 1Ч, 2, 2Ч, 3, 3Ч, 4, 5, 5Ч, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23.

Набережна: 1, 1Н, 2, 2Н, 3Н, 5, 6, 8

Перемогы: 30, 55, 62, 63, 64, 65

Зарудынци улицы:

Вышнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Мыру: 1, 1H, 2, 2H, 3, 3H, 4, 4H, 5, 5H, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38А, 42, 44

Молодижна: 1Н, 3, 3Н, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20

Польова: 1, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25

Сонячна: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 9, 10, 11, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 22, 2 27, 32, 33, 111

Шевченка: 1Н, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 23, 29.

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Винницаоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

