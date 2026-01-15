У Вінницькій області на 16 січня заплановано графіки відключення електроенергії.

Графіки відключення світла у Вінницькій області на 16 січня вводяться через додаткові заходи та ремонтні роботи в регіоні, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

У Вінницькій області на 16 січня заплановані графіки відключення електроенергії у зв’язку з проведенням планових технічних робіт на мережах АТ «Вінницяобленерго». Такі роботи можуть тимчасово вплинути на стабільність подачі електроенергії, тому енергетики заздалегідь повідомляють споживачів про можливі перебої.

В Літинському районі введуть обмеження з 9 до 16 години в таких населених пунктах:

Кожухів вулиці:

40-річчя Перемоги: 1, 3, 43, Б/Н (без номера).

Брацлавська: 1Н, 2Н, 3Н, 5Н, 6Н, 8Н, 9Н, 10Н, 11Н, 12Н, 13Н, 14Н, 15Н, 16Н, 17Н, 19, 20Н, 21Н, 22Н, 23А, 23Н, 31.

Заліванського: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

Лісова: 1, 1А, 3, 6, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 34, 36, 37, 40, 42, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 58.

Лісне вулиця:

Лісова: 1/23, 2, 23.

Нараївка вулиця:

Українська: 29.

Трибухи вулиці:

Весняна: 1, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 22А, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 29А, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 41А, 42, 43, 44, 45, 46.

Зелена: 1А, 1Б, 1В, 1Г, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43.

Лісна: 1, 1А, 1Б, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 10А, 12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 61.

Партизанська: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 27.

Самойлюка: 1, 2, 4, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15.

Сонячна: 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 12А.

В Немиріському районі світло вимикатимуть з 9 до 16 години в наступних населених пунктах:

Бугаків вулиці:

Миру: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 5, 5Н, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 23

Набережна: 1, 1Н, 2, 2Н, 3Н, 5, 6, 8

Перемоги: 30, 55, 62, 63, 64, 65

Зарудинці вулиці:

Вишнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Миру: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 35, 38А, 42, 44

Молодіжна: 1Н, 3, 3Н, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 20

Польова: 1, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26

Сонячна: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 3Н, 4, 4Н, 5, 5Н, 6, 6Н, 7, 7Н, 8, 9, 10, 11, 14, 14А, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 32, 33, 111

Шевченка: 1Н, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12, 16, 23, 29.

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Дніпрі: як оформити виплату від держави.

Також Politeka повідомляла, Робота для пенсіонерів у Запоріжжі: які навички потрібно мати, щоб отримувати до 26 000 гривень.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: список вакансій, де готові платити від 17 тисяч.