Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляется через специальные фонды, созданные местными советами и уполномоченными органами, сообщает Politeka.

Проживание предусмотрено на срок до одного года и может быть продлено, если семья или отдельное лицо не смогло найти другое жилье.

Минимальная площадь определена законодательно – не менее 6 квадратных метров на человека. В первую очередь квартиры получают многодетные семьи, беременные женщины, лица с инвалидностью, пенсионеры и те, чьи дома пострадали во время боевых действий.

Решение о предоставлении жилья принимается по балльной системе оценки потребностей, что позволяет определять приоритетность кандидатов.

Чтобы стать на учет и претендовать на временное размещение, переселенцы обращаются в центры предоставления административных услуг, исполкомы городских или сельских советов и районные госадминистрации.

На каждого человека или семью заводят учетное дело с индивидуальным номером, по которому осуществляют дальнейшее распределение квартир. После внесения реестра оформляют документы и подписывают соглашение о временном проживании. Процедура включает проверку бумаг, подтверждение статуса ВПЛ и оценку потребностей.

Специалисты отмечают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове обеспечивает безопасное пребывание, поддерживает адаптацию и стабильность в новой среде. Переселенцы получают возможность обустроить быт и планировать будущее, ощущая государственную поддержку даже в сложных условиях.

Программа позволяет сосредоточиться на восстановлении привычного ритма жизни и формировании стабильности в новом месте.

