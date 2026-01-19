Подорожание проезда в Винницкой области стало новым ударом по семейным бюджетам местных жителей, так что рассказываем детали.

Подорожание проезда в Винницкой области произошло после продолжительного периода без изменений тарифов и касается маршрута протяженностью 85 километров, сообщает Politeka.

Разговоры о подорожании проезда в Винницкой области среди местных жителей начались после объявления об изменении тарифов, разлетевшегося социальными сетями. Речь идет о рейсе "Винница - Казатин".

По словам Вячеслава Дармороса, представителя ассоциации перевозчиков, цена билета на рейс до железнодорожного вокзала Казятина оставалась одной из самых низких в регионе, примерно 2 гривны 40 копеек за километр.

Новое повышение с 15 января обусловлено ростом стоимости горючего и эксплуатационных расходов на автобусы, но в то же время администрация перевозчика стремится сохранить доступный для пассажиров маршрут.

Вячеслав Дарморос отметил, что по сравнению с другими маршрутами области рейс "Винница-Казатин" оставался очень лояльным пассажирам.

К примеру, поездка из Винницы в Хмельник, которая занимает 63 километра, стоит 161 гривен, тогда как на Казатин тариф остается значительно ниже.

Потому ассоциация приняла решение о постепенном увеличении цены до 120 гривен, чтобы выровнять экономическую целесообразность перевозки и не создавать резкого удара по пассажирам.

Подорожание проезда в Винницкой области коснется сотен людей, которые ежедневно используют этот маршрут для поездок на работу, учебу или личные дела.

Несмотря на повышение, рейс продолжает оставаться популярным благодаря регулярным отправлениям и прямому сообщению между Винницей и Казатином.

