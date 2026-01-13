Новый график движения транспорта в Винницкой области был обнародован для пассажиров Барского автовокзала на январь 2026 года.

Новый график движения транспорта в Винницкой области предусматривает регулярные рейсы между Баром и ключевыми направлениями региона и Украины, сообщает Politeka.

Больше рейсов запланировано на линии Бар-Винница. Отправления запланированы в 6:05, 6:30 (понедельник и пятница), 7:05, 7:15, 7:35, 7:55, 8:04, 8:30, 9:05, 9:30, 10:00, 10:25, 11:5 12:45, 12:55, 13:10, 13:30, 13:45, 14:05, 14:25, 14:50, 15:10, 15:20 (кроме субботы), 15:45, 16:20, 16:90, 16:10

Также новый график движения транспорта в Винницкой области предусматривает, что для направления Бар-Жмеринка рейсы запланированы в 6:10, 10:00, 12:40, 14:50 и 17:05.

А для Бар-Каменец-Подольский – в 9:50 и 16:45. В Мурованые Куриловцы автобус отправляется в 17:25, а в Киев – в 8:15 (кроме вторников и четвергов).

Другие рейсы, в частности Бар-Сеферовка и Бар-Терешки, отправляются в 7:40 и 8:50, 9:40 и 12:40 соответственно. Так что пассажиры имеют возможность добраться до нужного населенного пункта.

В рамках нового графика движения транспорта в Винницкой области на январь 2026 перевозчики советуют пассажирам заблаговременно проверять актуальные времена отправлений.

Полное расписание можно посмотреть на официальном сайте автовокзала. Четкое соблюдение расписания обеспечивает своевременное прибытие и удобное передвижение между районами нашего региона, крупными городами и столицей.

Специалисты отмечают, что в зимний период следует учитывать возможные задержки из-за снега, мороза или гололеда, однако в целом организация рейсов позволяет поддерживать стабильное сообщение и комфортные условия для пассажиров.

