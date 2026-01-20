Работа для пенсионеров во Львове остается актуальной для тех, кто хочет оставаться социально активным и получать стабильный доход.

Работа для пенсионеров во Львове включает в себя несколько интересных предложений, сообщает Politeka.

Мы собрали несколько вариантов работы для пенсионеров во Львове на сайте work.ua.



К примеру, сеть супермаркетов «Сільпо» ищет начальника охраны для ТЦ «ВАМ» с зарплатой 43 500 грн. Основная миссия работника: стоять на страже безопасности гостей и коллег.

Важна внимательность, энергичность и коммуникабельность. Данная работа для пенсионеров во Львове подразумевает официальное трудоустройство и гибкий график.

Еще одна вакансия – дворник с зарплатой 19 000–20 000 грн. Работники выполняют уборку территории предприятия по 8 часов в смену, суббота и воскресенье – выходные.

Для пожилых людей это хороший вариант, ведь компания официально трудоустраивает сотрудников и выплачивает зарплату дважды в месяц. Основные требования: трудолюбие и ответственность.

Для тех, кто имеет кулинарные навыки, будет более актуально такое предложение: ресторан «Панорама» при гостинице «Панорама» приглашает поваров с зарплатой от 25 000 до 36 240 грн.

Основные обязанности включают приготовление блюд в соответствии с технологическими картами и рецептурами, соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил хранения продуктов.

Работникам предлагают официальное трудоустройство, посменный график с 10:00 до 22:00, оплату 1666 грн за смену с доплатой 833 грн за завтраки, бесплатное питание и дружный коллектив.

Также работники могут совершенствовать профессиональные навыки и повышать квалификацию. Так что выбрать есть из чего, стоит не бояться идти в новые для себя сферы.

