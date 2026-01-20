Робота для пенсіонерів у Львові залишається актуальною для тих, хто хоче залишатися соціально активним і отримувати стабільний дохід.

Робота для пенсіонерів у Львові включає кілька цікавих пропозицій, повідомляє Politeka.

Ми зібрали кілька варіантів роботи для пенсіонерів у Львові на сайті work.ua.



Наприклад, мережа супермаркетів «Сільпо» шукає начальника охорони для ТЦ «ВАМ» із зарплатою 43 500 грн. Основна місія працівника: стояти на варті безпеки гостей і колег.

Важлива уважність, енергійність та комунікабельність. Дана робота для пенсіонерів у Львові передбачає офіційне працевлаштування та гнучкий графік.

Ще одна вакансія - двірник із зарплатою 19 000–20 000 грн. Працівники виконують прибирання території підприємства по 8 годин на зміну, субота та неділя - вихідні.

Для старших людей це хороший варіант, адже компанія офіційно працевлаштовує співробітників та виплачує зарплату двічі на місяць. Основні вимоги: працьовитість та відповідальність.

Для тих, хто має кулінарні навички буде більш актуальна така пропозиція: ресторан «Панорама» при готелі «Панорама» запрошує кухарів із зарплатою від 25 000 до 36 240 грн.

Основні обовʼязки включають приготування страв згідно технологічних карт та рецептур, дотримання санітарно-гігієнічних норм і правил зберігання продуктів.

Працівникам пропонують офіційне працевлаштування, позмінний графік з 10:00 до 22:00, оплату 1 666 грн за зміну з доплатою 833 грн за сніданки, безкоштовне харчування та дружній колектив.

Також працівники мають можливість вдосконалювати професійні навички та підвищувати кваліфікацію. Тож обрати є з чого, варто лиш не боятися йти у нові для себе сфери.

