Новый график движения поездов в Киевской области предусматривает запуск нового рейса, который пройдет через Белую Церковь.

Новый график движения поездов в Киевской области включает в себя запуск дополнительного экспресса Черновцы - Кривой Рог, который начнет курсировать с 22 января, сообщает Politeka.

По информации "Укрзализныци", новый маршрут обеспечит сообщение между ключевыми городами на западе страны и крупными промышленными центрами на юге.

Новый график движения поездов в Киевской области предполагает, что дополнительный рейс будет проходить через Ивано-Франковск, Львов и Белую Церковь.

В Белой Церкви пассажирский состав будет останавливаться в 04:27, что позволяет пассажирам производить пересадки или планировать дальнейшую дорогу в утреннее время.

Разрабатывая новый график движения поездов в Киевской области, "Укрзализныця" учла интенсивный пассажиропоток в направлении как западных, так и южных регионов.

В дополнительном рейсе предусмотрены короткие технические и посадочные остановки, в том числе Снятын, Коломыя, Ивано-Франковск, Львов, им. Тараса Шевченко в Смеле и Долинске.

Для белоцерковцев этот маршрут станет возможностью быстрее добраться до Львова или Ивано-Франковска без дополнительных пересадок, а также отправиться в Кривой Рог, что является важным транспортным узлом на юге.

Такой формат рейса позволяет оптимизировать время в пути, ведь пассажирский состав будет проходить между крупными городами в ночной и утренний период.

Итак, рейс Черновцы – Кривой Рог будет отправляться с начальной станции в 17:11 и прибывать во Львов в 21:42 с отправлением в 22:05.

Пассажирам советуют заранее покупать билеты. Сделать это можно на официальном сайте "Укрзализныци", в их официальном приложении, или же непосредственно в кассах железнодорожных вокзалов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киеве: украинцев ждут перемены, к чему готовиться в январе.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: где оказывают поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: из-за какой покупки могут прекратить выплаты.