Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове становится доступным для граждан, потерявших дом из-за войны и нуждающихся в временном жилище.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляют государственные и местные органы для переселенцев и членов их семей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

Программа разрешает проживать в специально выделенных помещениях до одного года без оплаты за счет государственного бюджета.

Условия предусматривают обеспечение базовыми удобствами, возможность готовить еду, а также поддержку в ведении домашнего хозяйства и решении социальных проблем.

Кроме бесплатного жилья в Харькове, ВПЛ могут получить помощь в развитии социальных навыков и при необходимости привлечения специалистов или служб независимо от формы собственности.

Первоочередно, бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове предоставляют многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, людям, потерявшим трудоспособность, а также пенсионерам, чей дом разрушен или стал непригодным для проживания из-за войны.

Каждое жилое помещение формируется по балльной системе оценки потребности переселенцев, определяемой уполномоченным органом.

При этом площадь на одного человека составляет не менее шести квадратных метров, что гарантирует соблюдение норм безопасного и комфортного проживания.

Чтобы воспользоваться услугой, переселенцы должны стать на учет граждан, нуждающихся в жилище для временного проживания.

Для этого следует обратиться в центр предоставления административных услуг, исполнительный орган сельского, поселкового или городского совета, или районной государственной администрации по месту нахождения.

После подачи документов на каждого человека или семью заводится учетное дело и присваивается индивидуальный номер, по которому осуществляется дальнейшая идентификация.

