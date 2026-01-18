Прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Киеве показывает, что город будет ожидать преимущественно облачная погода с морозными ночами.

Прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Киеве показывает стабильно холодную погоду, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Киеве был опубликован на сайте sinoptik.ua. Так, 19.01 температура воздуха будет колебаться от -14° ночью до -9° днем.

Небо будет оставаться сплошным, облаками, ветер будет слабым, 1,2-2,3 м/с, а влажность будет колебаться от 74% до 81%. Давление в течение дня будет постепенно снижаться с 766 мм до 761 мм, создавая ощущение дополнительного холода.

Во вторник, 20:01, столбик термометра днем ​​достигнет -8°, ночью снизится до -10°, облачность сохранится в течение всего дня, а ветер будет колебаться от 1,8 до 2,7 м/с.

В среду, 21:01 местных ждет аналогичная ситуация. В столице пасмурная погода продержится до вечера, ветер будет слабый, от 1,5 до 2,2 м/с, а вероятность осадков будет оставаться низкой, максимум 28%.

22.01 ожидается -9°... -7° днем, солнце будет редко появляться из-за облаков, ветер усилится до 3,2 м/с. Влажность будет колебаться от 74 до 88%. В пятницу, 23.01, ситуация будет похожей.

В субботу, 24:01, температура днем ​​составит -14°, ночью опустится до -18°. Солнце будет редко просматриваться из-за облаков, ветер усилится до 3,1 м/с, вероятность осадков остается низкой.

В воскресенье, 25:01, температура днем ​​составит -16°, ночью снизится до -21°. Весь день в столице облачно, ветер слабый, 2,5-2,6 м/с, осадков не ожидается.

Итак, прогноз погоды на неделю с 19 по 25 января в Киеве демонстрирует стабильную зимнюю погоду с морозными ночами, высокой влажностью и отсутствием осадков.

Горожанам следует готовиться к морозам и принимать во внимание облачность при планировании прогулок и поездок.

