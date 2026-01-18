Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Києві показує, що місто чекатиме переважно хмарна погода з морозними ночами.

Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Києві показує стабільно холодну погоду, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Києві опублікували на сайті sinoptik.ua. Так, 19.01 температура повітря коливатиметься від -14° вночі до -9° вдень.

Небо залишатиметься суцільно вкритим хмарами, вітер буде слабким, 1,2-2,3 м/с, а вологість коливатиметься від 74% до 81%. Тиск упродовж дня поступово знижуватиметься з 766 мм до 761 мм, створюючи відчуття додаткового холоду.

У вівторок, 20.01, стовпчик термометра вдень досягне -8°, вночі знизиться до -10°, хмарність збережеться на протязі усього дня, а вітер коливатиметься від 1,8 до 2,7 м/с.

У середу, 21.01 місцевих чекає аналогічна ситуація. У столиці хмарна погода протримається до вечора, вітер буде слабкий, від 1,5 до 2,2 м/с, а ймовірність опадів залишатиметься низькою, максимум 28%.

22.01 очікується -9°... -7° вдень, сонце рідко з’являтиметься з-за хмар, вітер посилиться до 3,2 м/с. Вологість коливатиметься від 74% до 88%. У п’ятницю, 23.01, ситуація буде схожою.

У суботу, 24.01, температура вдень становитиме -14°, вночі опуститься до -18°. Сонце рідко проглядатиме з-за хмар, вітер посилиться до 3,1 м/с, ймовірність опадів залишатиметься низькою.

У неділю, 25.01, температура вдень складе -16°, вночі знизиться до -21°. Весь день у столиці буде хмарним, вітер слабкий, 2,5-2,6 м/с, опадів не очікується.

Отже, прогноз погоди на тиждень з 19 по 25 січня у Києві демонструє стабільну зимову погоду з морозними ночами, високою вологістю та відсутністю опадів.

Містянам слід готуватися до морозів і брати до уваги хмарність при плануванні прогулянок та поїздок.

