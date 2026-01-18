Облэнерго предупреждает о новых локальных графиках отключения света в Винницкой области на понедельник, 19 января 2026 года.

В Винницкой области в понедельник, 19 января 2026 года, во время проведения плановых работ в электросетях будут действовать специальные графики отключения света, пишет Politeka.

Как сообщает облэнерго, в пределах обслуживания Замостянского района электросетей в Винницкой области 19 января с 9:00 до 17:00 графики отключения света будут действовать частично в таких населенных пунктах:

Сосонка (ул. Хмельницкого, Мазепы, Лесная, Леси Украинки, Мира, Мичурина, Леонтовича, Новоселов, Полевая, Приозерная, Садовая, Тихая, Чкалова, Шевченко);

Лука-Мелешковская (Тивровское шоссе);

Хижинцы (1 Мая, Зеленая, Коцюбинского, Нагорная, Павлушенко, Полевая);

Цвижин (Белошкурского, Воронина, Нечая, Луговая, Набережная, Чубаря, Шевченко, Шевчука, пер. Воронина);

Ивановка (Коцюбинского, Лесная, Молодежная, Тракторная, Украинская, Лисового, пер. 1, 2 и 3 Коцюбинского).

В Литинском районе электросетей, как сообщает Politeka, плановые обесточения в понедельник состоятся с 10:00 до 16:00 в населенных пунктах:

Матяшевка (Героев Украины, Лесная, Партизанская, Садовая, Юбилейная);

Уладовка (Береговая, Березная, Буговая, Гагарина, Дубовая, Заводская, Заречная, Богуна, Космонавтов, Леси Украинки, Луговая, Малая Почтовая, Мира, Молодежная, Некрасова, Озерная, Пересечная, Полищука, Почтовая, Прибережная, Руданского, Солнечная, Центральная, Шевченко, Школьная).

Подробную информацию о графиках отключения света на 19 января 2026 г. в других регионах Винницкой области ищите на сайте облэнерго.

