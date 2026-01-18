Энергетики объявили о новых локальных графиках отключения света для Полтавской области на понедельник, 19 января 2026 года.

В некоторых населенных пунктах Полтавской области в понедельник, 19 января 2026 года, будут применяться дополнительные графики отключения света, сообщает Politeka.

Речь идет об обесточиваниях, связанных с проведением плановых работ в электросетях региона.

В частности, облэнерго предупреждает, что 19 января локальные графики отключения света будут действовать в пределах Чернухинского поселкового территориального общества в Полтавской области, пишет Politeka. С 9:00 до 15:00 без электроэнергии частично останутся жители таких населенных пунктов:

Грушковка (дома по ул. Заяровская, Леси Украинки, Победы, Алексея Припутня);

Караваи (Калиновая, Косинская, Леси Украинки, Победы, Садовая, Тараса Шевченко, пер. Василия Колищака);

Лутайка (Вишневая, Набережная, Мира, Свободы, Школьная, Сергея Сороки);

Полевое (Полевая);

Саевка (Вячеслава Лысенко);

Сербиновка (Братьев Криворучков, Вишневая, Вячеслава Фальковского, Казацкая, Мира, Набережная, Полевая, Садовая, Свободы, Шевченко, пер. Медицинский);

Слободо-Петровка (Руслана Мороза).

Кроме того, в поселке Чернухи в понедельник с 8:30 до 14:30 ограничение электроснабжения состоится для домов по улице Мележика.

О графиках отключения света на 19 января в других населенных пунктах Полтавской области можно узнать на сайте облэнерго или на страницах вашего территориального общества.

