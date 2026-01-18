Енергетики оголосили про нові локальні графіки відключення світла для Полтавської області на понеділок, 19 січня 2026 року.

У деяких населених пунктах Полтавської області в понеділок, 19 січня 2026 року, застосовуватимуть додаткові графіки відключення світла, повідомляє Politeka.

Мова йде про знеструмлення, повʼязані з проведенням планових робіт в електромережах регіону.

Зокрема обленерго попереджає, що 19 січня локальні графіки відключення світла діятимуть у межах Чорнухинської селищної територіальної громади в Полтавській області, пише Politeka. Із 9:00 до 15:00 без електроенергії частково залишаться мешканці таких населених пунктів:

Грушківка (будинки по вул. Заярівська, Лесі Українки, Перемоги, Олексія Припутня);

Короваї (Калинова, Косинська, Лесі Українки, Перемоги, Садова, Тараса Шевченка, пров. Василя Коліщака);

Лутайка (Вишнева, Набережна, Миру, Свободи, Шкільна, Сергія Сороки);

Польове (Польова);

Саївка (Вʼячеслава Лисенка);

Сербинівка (Братів Криворучків, Вишнева, Вʼячеслава Фальківського, Козацька, Миру, Набережна, Польова, Садова, Свободи, Шевченка, пров. Медичний);

Слободо-Петрівка (Руслана Мороза).

Крім того, у селищі Чорнухи в понеділок із 8:30 до 14:30 обмеження електропостачання відбудеться для будинків по вулиці Мележика.

Про графіки відключення світла на 19 січня в інших населених пунктах Полтавської області можна дізнатися на сайті обленерго або на сторінках вашої територіальної громади.

