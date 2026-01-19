Жителям рекомендуют заранее учесть графики отключения света на 20 января в Кировоградской области.

Были составлены графики отключения света в Кировоградской области на 20 января, они будут действовать в части региона, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Кировоградоблэнерго».

Работы носят масштабный характер, поэтому электроснабжение в отдельных районах будет временно ограничено. Следует ознакомиться с графиками отключения света в Кировоградской области на 20 января.

В Кропивницком районе вводятся обесточивание с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

село Высоки Байракы улицы:

Садовый пер. — 23

Шевченка — 2–4, 9–10, 12–14, 16, 18, 30, 34, 38, 40, 42, 44

Зеленый пер. — 1, 4, 4А, 6, 8, 11

Кравцова пер. — 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18

Кравцова — 2а, 3–4, 6–10, 16, 20, 22, 28, 30, 9

Набережна — 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21–23, 25, 26–29, 31–32, 34–35, 37–45, 48, 52, 52а, 52б, 54–60, 61, 63, 65, 67, 69, 71–75, 78, 78а, 80–83, 85–91, 93–95, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 139, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 161, 163

Набережный пер. — 2, 3, 4–5, 7, 9, 11

Садова — 1, 3, 5–6, 8–11, 13–16, 18, 19, 20, 22–23, 26–27, 29а, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 46, 50, 52

Центральна — 1, 3а

Вильна — 1–2, 4, 6, 11, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30

Молодижна — 1, 3, 11, 13, 15а, 17, 23

село Нове улицы:

Весняна — 1, 8

Обелискова — 1–5, 8, 10, 14, 16, 20, 28

Селыщна — 12

Благодатна — 3–4, 6, 9, 11, 14–15, 17, 22–23, 26

Янтарна — 1, 6–7, 11

Марии Садовськои-Барилотти — 20А

В Олександрийском районе таких вводятся обесточивание из-за плановых ремонтов. Ограничения с 9 до 17 часов касаются ряда населенных пунктов:

Добронадиивка улицы:

Молодижна - 1-11

Рубижна - 3

Травнева - 1-13, 13а, 14, 14а, 15а, 16-17

Центральна - 21, 24

Шевченка - 1, 5, 7, 9, 11-12, 15

Шкильна - 12-22

Шкильный пер. - 2, 6, 8, 16

Олександрия улицы:

Дегтяря пров. — 1–2, 4–5, 7, 9

Комунальна - 1-3, 6, 12

Пощтова - 22, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 39, 39А, 41

Соборный просп. - 43, 45

Актуальный график отключений электроэнергии для Кировоградской области можно найти на официальном сайте «Кіровоградобленерго».

Как узнать об отключении:

На сайте «Кіровоградобленерго»:

Перейдите по ссылке.

В разделе «Информация для клиентов» найдите «Графики ограничений, аварийных и почасовых отключений».

Вы также можете использовать функцию «Поиск отключений по адресу», чтобы найти график для конкретного населенного пункта и адреса.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для ВПЛ в Кировоградской области: что делать, если не поступила соцподдержка.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области: где оказывают важную поддержку.

Как сообщала Politeka, Дефицит продуктов в Кировоградской области: украинцев предупреждают о трудностях на рынке.