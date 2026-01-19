Було складено графіки відключення світла в Кіровоградській області на 20 січня, вони будуть діяти в частині регіону, повідомляє Politeka.net.
Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».
Роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області на 20 січня.
В Кропивницькому районі вводяться знеструмлення з 9 до 17 години в таких населених пунктах:
село Високі Байраки вулиці:
- Садовий пров. — 23
- Шевченка — 2–4, 9–10, 12–14, 16, 18, 30, 34, 38, 40, 42, 44
- Зелений пров. — 1, 4, 4А, 6, 8, 11
- Кравцова пров. — 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18
- Кравцова — 2а, 3–4, 6–10, 16, 20, 22, 28, 30, 9
- Набережна — 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21–23, 25, 26–29, 31–32, 34–35, 37–45, 48, 52, 52а, 52б, 54–60, 61, 63, 65, 67, 69, 71–75, 78, 78а, 80–83, 85–91, 93–95, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 139, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 161, 163
- Набережний пров. — 2, 3, 4–5, 7, 9, 11
- Садова — 1, 3, 5–6, 8–11, 13–16, 18, 19, 20, 22–23, 26–27, 29а, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 46, 50, 52
- Центральна — 1, 3а
- Вільна — 1–2, 4, 6, 11, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30
- Молодіжна — 1, 3, 11, 13, 15а, 17, 23
село Нове вулиці:
- Весняна — 1, 8
- Обеліскова — 1–5, 8, 10, 14, 16, 20, 28
- Селищна — 12
- Благодатна — 3–4, 6, 9, 11, 14–15, 17, 22–23, 26
- Янтарна — 1, 6–7, 11
- Марії Садовської-Барілотті — 20А
В Олександрійському районі такох вводяться знеструмлення через планові ремонти. Обмеження з 9 до 17 години стосуються низки населених пунктів:
Добронадіївка вулиці:
- Молодіжна — 1–11
- Рубіжна — 3
- Травнева — 1–13, 13а, 14, 14а, 15а, 16–17
- Центральна — 21, 24
- Шевченко — 1, 5, 7, 9, 11–12, 15
- Шкільна — 12–22
- Шкільний пров. — 2, 6, 8, 16
Олександрія вулиці:
- Дегтяря пров. — 1–2, 4–5, 7, 9
- Комунальна — 1–3, 6, 12
- Поштова — 22, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 39, 39А, 41
- Соборний просп. — 43, 45
Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».
Як дізнатися про відключення:
- На сайті «Кіровоградобленерго»:
- Перейдіть за посиланням.
- У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».
- Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.
