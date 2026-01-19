Жителям рекомендують заздалегідь врахувати графіки відключення світла на 20 січня в Кіровоградській області.

Було складено графіки відключення світла в Кіровоградській області на 20 січня, вони будуть діяти в частині регіону, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили у прес-службі «Кіровоградобленерго».

Роботи мають масштабний характер, тому електропостачання в окремих районах буде тимчасово обмежене. Варто ознайомитись з графіками відключення світла в Кіровоградській області на 20 січня.

В Кропивницькому районі вводяться знеструмлення з 9 до 17 години в таких населених пунктах:

село Високі Байраки вулиці:

Садовий пров. — 23

Шевченка — 2–4, 9–10, 12–14, 16, 18, 30, 34, 38, 40, 42, 44

Зелений пров. — 1, 4, 4А, 6, 8, 11

Кравцова пров. — 2, 4, 6, 10, 12, 14, 18

Кравцова — 2а, 3–4, 6–10, 16, 20, 22, 28, 30, 9

Набережна — 1, 5, 7, 9, 13, 15, 17, 19, 21–23, 25, 26–29, 31–32, 34–35, 37–45, 48, 52, 52а, 52б, 54–60, 61, 63, 65, 67, 69, 71–75, 78, 78а, 80–83, 85–91, 93–95, 97, 99, 99а, 101, 103, 105, 107, 109а, 111, 113, 115, 117, 119, 123, 125, 129, 131, 133, 135, 139, 143, 147, 149, 151, 153, 155, 161, 163

Набережний пров. — 2, 3, 4–5, 7, 9, 11

Садова — 1, 3, 5–6, 8–11, 13–16, 18, 19, 20, 22–23, 26–27, 29а, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 46, 50, 52

Центральна — 1, 3а

Вільна — 1–2, 4, 6, 11, 14, 16, 22, 24, 26, 28, 30

Молодіжна — 1, 3, 11, 13, 15а, 17, 23

село Нове вулиці:

Весняна — 1, 8

Обеліскова — 1–5, 8, 10, 14, 16, 20, 28

Селищна — 12

Благодатна — 3–4, 6, 9, 11, 14–15, 17, 22–23, 26

Янтарна — 1, 6–7, 11

Марії Садовської-Барілотті — 20А

В Олександрійському районі такох вводяться знеструмлення через планові ремонти. Обмеження з 9 до 17 години стосуються низки населених пунктів:

Добронадіївка вулиці:

Молодіжна — 1–11

Рубіжна — 3

Травнева — 1–13, 13а, 14, 14а, 15а, 16–17

Центральна — 21, 24

Шевченко — 1, 5, 7, 9, 11–12, 15

Шкільна — 12–22

Шкільний пров. — 2, 6, 8, 16

Олександрія вулиці:

Дегтяря пров. — 1–2, 4–5, 7, 9

Комунальна — 1–3, 6, 12

Поштова — 22, 24, 26, 28, 33, 35, 37, 39, 39А, 41

Соборний просп. — 43, 45

Актуальний графік відключень електроенергії для Кіровоградської області можна знайти на офіційному сайті ПрАТ «Кіровоградобленерго».

Як дізнатися про відключення:

На сайті «Кіровоградобленерго»:

Перейдіть за посиланням.

У розділі «Інформація для клієнтів» знайдіть «Графіки обмежень, аварійних і погодинних відключень».

Ви також можете скористатися функцією «Пошук відключень за адресою», щоб знайти графік для конкретного населеного пункту та адреси.

