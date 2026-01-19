В Винницкой области на 20 января запланированы графики отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов.

"Винницаоблэнерго" рассказала украинцам о графиках отключения света в Винницкой области на 20 января, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте «Винницаоблэнерго».

В Винницкой области на 20 января запланированы графики отключения электроэнергии в связи с проведением плановых технических работ на сетях «Винницаоблэнерго». Такие работы могут временно повлиять на стабильность подачи электроэнергии, поэтому энергетики заранее уведомляют потребителей о возможных перебоях.

С 13:53 до 17 часов не будет электричества в Немировском районе в следующих населенных пунктах:

Кирове улицы:

Березнева: 2Н

Лисова: 2, 3, 4, 5, 6

Л. Украинкы: 1, 1Н, 2, 2Н, 3, 4, 5, 5Н, 6Н, 7, 7Н, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 32, 54

Молодижна: 1, 2, 3, 4, 5, 6

Перемогы: 1, 8Н, 11Н, 13Н, 14Н, 16Н, 17Н, 18Н, 19Н, 20, 20Н, 21, 22, 22Н, 24Н, 25Н, 26, 26Н, 28Н, 29, 30, 30Н, 31Н, 32Н, 33, 33Н, 34, 34Н, 35, 35Н, 36, 36Н, 37, 37Н, 38Н, 39, 40, 41, 42, 46, 47, 48, 50, 51, 53, 53А, 55, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 65А, 66, 67, 67А, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 77, 79, 80, 82, 84, 85, 86, 88, 89, 90, 92, 94, 95, 98, 103

Польова: 1Н, 10, 12, 13

Садова: 6, 7

Украинська: 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А

Монастырок улицы:

Молодижна: 42

Польова: 3, 4, 12, 22, 26, 28, 44

Немырив улицы:

Будивельныкив: 28, 30, 32, 34, 36, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75А, 75Б, 75В, 76

Б. Хмельныцького: 1, 1Н, 2, 8

Ведыбиды: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

Весняна: 1Н, 3, 7

Вышнева: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 29

Волошкова: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 27, 29, 32, 34, 36, 40, 42, 44

Грушевського: 1, 5

Д. Нечая: 1, 1Н, 2, 4, 6, 11, 12, 20, 26, 29, 31, 34

Евдокыменка: 1, 1А, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22Г, 22К, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40, 42, 44, 46

Зализнычна: 10, 12, 14

И. Богуна: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 23, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 46, 47, 52, 55

И. Мазепы: 3, 11, 13

И. Сирка: 2, 3, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16, 23, 24, 25, 26, 30, 32, 33, 34, 37, 40, 42, 47, 49, 61

И. Франка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26Б, 27, 28, 29, 30Б, 31, 32, 32А, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 60, 62, 64, 66, 66/4, 68, 70, 70/4, 72, 72/1, 72/11, 72/14, 72/18, 72/25, 72/31, 72/34, 72/35, 72/39, 72/7, 78, 82, 84, 88, 90

Козоріза: 1, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22

С 9 до 15 часов в Бершадской общине вводятся ограничения в населенном пункте Шляхова на улицах:

Джерельна: 58, 61, 62, 63, 64, 69, 71, 72, 73, 74, 75, 78, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95;

Перемогы: 3, 4, 5, 7, 9, 10, 11, 14, 15, 17, 18, 19, 20;

Урожайна: 11;

Шевченка: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 23, 24, 25, 34, 64;

Ювилейна: 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42;

переулок Поперечный: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Винницаоблэнерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

