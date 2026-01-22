Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области в первую очередь доступно разным категориям украинцев.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется переселенцам, потерявшим возможность проживать в собственных домах, в рамках государственной программы поддержки, сообщает Politeka.

Инициатива включает внутренне перемещенных лиц и членов их семей, нуждающихся в безопасном месте для временного размещения. Решения о поселении принимаются органами местного самоуправления или определенными учреждениями по месту фактического пребывания заявителей.

Помещения передаются в пользование, как правило, сроком до одного года. При отсутствии альтернативных вариантов проживания этот период может быть продлен после повторного рассмотрения обращения. Вся процедура основывается на утвержденных правилах и проверке реальных потребностей.

В программе предусмотрена минимальная жилищная норма — не менее шести квадратных метров на человека. Окончательное решение принимается по балльной системе, которая учитывает социальное положение и жизненные обстоятельства семьи.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области в первую очередь доступно многодетным семьям, переселенцам с детьми, беременным женщинам, людям с инвалидностью и гражданам старшего возраста, чье имущество было разрушено или стало непригодным из-за войны.

Для участия необходимо встать на учет, обратившись в ЦНАП, исполнительные органы местных советов или районных администраций. После представления документов на заявителя формируют отдельное дело, позволяющее контролировать очередность и прозрачность распределения жилищных ресурсов.

Актуальная информация об имеющихся помещениях и условиях поселения регулярно обновляется, поэтому переселенцам советуют следить за официальными сообщениями общин. Источник



Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе: правила выдачи изменились, как именно.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Одесской области: что будет стоить на 30 процентов больше.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь в Одесской области: как получить более 6 тысяч гривен.