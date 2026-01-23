Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области направлено на приведение финансовых расчетов предприятия к реальным затратам.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с 1 января 2026, сообщает Politeka.

Новые пруды касаются вывоза мусора и обслуживания жилых домов. В частном секторе приходится платить 37,50 гривен на одного человека ежемесячно. Для жителей многоквартирных домов тариф составляет 36,55 гривен за человека. Увеличение платежей связано с ростом расходов на топливо, обслуживанием техники и повышением зарплат сотрудников коммунального предприятия «Менакоммунуслуга».

Власти уверяют, что изменения обеспечат стабильную работу системы обращения с отходами и поддержку надлежащего качества обслуживания. Жителям советуют оплачивать счета вовремя во избежание накопления долгов и гарантировать непрерывное предоставление услуг.

На последнем заседании городского совета также была утверждена программа помощи пострадавшим от боевых действий. Один из граждан получил 30 580 гривен на восстановление жилья в рамках инициативы «єВідновлення».

Своевременная оплата помогает избежать штрафов и поддерживает бесперебойную работу систем жизнеобеспечения общества, особенно в зимний период.

Планирование ежемесячных платежей поможет избежать непредвиденных затруднений и сохранить стабильный доступ ко всем коммунальным услугам.

