Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства до реальних витрат.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набуло чинності з 1 січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Нові ставки стосуються вивезення сміття та обслуговування житлових будинків. У приватному секторі доводиться сплачувати 37,50 гривень на одну особу щомісяця. Для мешканців багатоквартирних будинків тариф становить 36,55 гривень за людину. Збільшення платежів пов’язане зі зростанням витрат на паливо, обслуговування техніки та підвищенням зарплат співробітників комунального підприємства «Менакомунпослуга».

Влада запевняє, що зміни забезпечать стабільну роботу системи поводження з відходами та підтримку належної якості обслуговування. Мешканцям радять оплачувати рахунки вчасно, щоб уникнути накопичення боргів та гарантувати безперервне надання послуг.

На останньому засіданні міської ради також затвердили програму допомоги постраждалим від бойових дій. Один із громадян отримав 30 580 гривень на відновлення житла в межах ініціативи «єВідновлення».

Фахівці підкреслюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області спрямоване на приведення фінансових розрахунків підприємства до реальних витрат. Мешканцям радять заздалегідь планувати щомісячні платежі та стежити за оновленнями на офіційних ресурсах ради.

Своєчасна оплата допомагає уникнути штрафів і підтримує безперебійну роботу систем життєзабезпечення громади, особливо у зимовий період.

Планування щомісячних платежів допоможе уникнути непередбачених труднощів і зберегти стабільний доступ до всіх комунальних послуг.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де можна мати від 25 тисяч заробітної плати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: жителів здивували новими цінами.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: від 25 тисяч зарплатні пропонують на деяких вакансіях.