Доплати для пенсіонерів у Полтавській області у 2026 році залишаються одним із інструментів державної підтримки.

Доплати для пенсіонерів у Полтавській області у 2026 році передбачені для окремих категорій громадян і виплачуються відповідно до норм чинного законодавства та оновленого прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Із 1 січня цього року частина українських пенсіонерів у Полтавській області продовжила отримувати спеціальні доплати до основних пенсійних виплат, розмір яких було переглянуто у зв’язку зі зростанням базових соціальних показників.

Йдеться про фінансову підтримку для людей, чий статус та місце проживання відповідають умовам, визначеним на державному рівні.

Підстави для нарахування таких надбавок закріплені у статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Саме цим документом встановлено, що розмір спеціальної щомісячної доплати у Полтавській області напряму залежить від прожиткового мінімуму.

А він - із початку року зріс із 2 391 грн до 2 595 грн. Відповідно, сума виплати для визначених законом категорій пенсіонерів також була збільшена і у 2026 році становить 2 595 гривень щомісяця.

Надбавки можуть отримувати непрацюючі громадяни пенсійного віку, які постійно проживають у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення.

Право на таку виплату мають також особи, які проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року та мають офіційно підтверджений статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Контроль за дотриманням умов отримання коштів здійснюється через державні реєстри, що дозволяє оперативно відстежувати зміни у статусі та місці проживання отримувачів.

