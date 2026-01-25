Доплати для пенсіонерів у Полтавській області у 2026 році передбачені для окремих категорій громадян і виплачуються відповідно до норм чинного законодавства та оновленого прожиткового мінімуму, повідомляє Politeka.

Із 1 січня цього року частина українських пенсіонерів у Полтавській області продовжила отримувати спеціальні доплати до основних пенсійних виплат, розмір яких було переглянуто у зв’язку зі зростанням базових соціальних показників.

Йдеться про фінансову підтримку для людей, чий статус та місце проживання відповідають умовам, визначеним на державному рівні.

пенсії, пенсіонерка

Підстави для нарахування таких надбавок закріплені у статті 29 закону «Про Державний бюджет України на 2026 рік». Саме цим документом встановлено, що розмір спеціальної щомісячної доплати у Полтавській області напряму залежить від прожиткового мінімуму.

А він - із початку року зріс із 2 391 грн до 2 595 грн. Відповідно, сума виплати для визначених законом категорій пенсіонерів також була збільшена і у 2026 році становить 2 595 гривень щомісяця.

Надбавки можуть отримувати непрацюючі громадяни пенсійного віку, які постійно проживають у зоні безумовного відселення або зоні гарантованого добровільного переселення.

Право на таку виплату мають також особи, які проживали або працювали на відповідних територіях станом на 26 квітня 1986 року або до 1 січня 1993 року та мають офіційно підтверджений статус постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Контроль за дотриманням умов отримання коштів здійснюється через державні реєстри, що дозволяє оперативно відстежувати зміни у статусі та місці проживання отримувачів.

