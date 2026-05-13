Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области обеспечивает переселенцев безопасным приютом и поддержкой на время адаптации.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области предоставляет переселенцам возможность быстро и безопасно поселиться в коммунальных заведениях, общежитиях или в частных квартирах, сообщает Politeka.

Жители, вынужденные покинуть родные дома из-за боевых действий, могут рассчитывать на временное убежище или длительное проживание. Варианты предусматривают базовые условия и безопасность, что особенно важно для семей с детьми и пожилых.

Для самостоятельного поиска жилья переселенцы могут обращаться в государственные контакт-центры, где предоставляют актуальные данные и помогают оформить необходимые документы.

Помимо государственных структур доступны онлайн-ресурсы. Волонтерский сайт «Допомогай» позволяет находить временные помещения в безопасных городах Украины и за рубежом, используя фильтры за городом, продолжительностью пребывания и типом жилья.

Каждое объявление проходит ручную проверку для обеспечения безопасности и качества. При необходимости переселенцы могут обращаться на горячую линию 0(800) 332‑238.

Дополнительно найти крышу над головой можно через государственный веб-ресурс «Прихистик», где указано количество свободных мест в зарегистрированных заведениях разных регионов. Телеграмм-бот «Турботник» от Министерства цифровой трансформации помогает отследить доступные помещения и получить необходимые вещи в центрах предоставления административных услуг.

