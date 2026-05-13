Повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомире стало следствием пересмотра стоимости вывоза бытовых отходов из-за существенного удорожания дизельного горючего, сообщает Politeka.

Исполнительный комитет городского совета 6 мая 2026 утвердил новые расценки для компаний, занимающихся сбором и транспортировкой мусора. Обновление касается жителей многоэтажных домов и частного сектора.

Основной причиной корректировки называют резкое увеличение топливных расходов. По информации городского управления, средняя цена дизеля в финансовых расчетах поднялась с 50,40 до более 90 грн за литр. Именно логистическая составляющая больше всего повлияла на изменение итоговых сумм.

В мэрии уточняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Житомире не коснулось расходов на утилизацию или сбор отходов. Изменения касаются только транспортировки, поэтому обновленные начисления поступают постепенно в майских квитанциях.

Для КАТП-0628 новый показатель составляет 69,81 грн. в многоквартирном фонде и 76 грн. для частных домовладений. Это примерно на 7,8% выше предыдущего уровня.

Компания "Грин Бин Украина" установила стоимость 68,58 грн и 74,61 грн в зависимости от типа жилья. ЧП «КВЖРЭП №8» также пересмотрело финансовую модель — до 68,08 грн и 74,07 грн соответственно.

Городские власти отмечают, что обращения от операторов начали поступать еще весной. Предприятия аргументировали необходимость пересмотра увеличением затрат на горючее, техническое обслуживание и работу спецтехники.

В горсовете отмечают, что обновленные расчеты должны обеспечить стабильную работу системы вывоза мусора и избежать перебоев с предоставлением услуг.

