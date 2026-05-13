Подорожание проезда в Закарпатской области зафиксировано после очередного обновления тарифов на городских и междугородных маршрутах, что повлияло на ежедневные расходы пассажиров региона, сообщает Politeka.

Перевозчики объясняют пересмотр стоимости, прежде всего, ростом цен на топливо. Именно этот фактор остается ключевым в формировании себестоимости рейсов и напрямую определяет конечную цену билетов на разных направлениях.

После корректировки тарифов изменились расценки на основных междугородных маршрутах. В частности, поездка из Ужгорода в Мукачево сейчас стоит от 123 гривен, в Чоп — от 94 гривен. Рейс в направлении Виноградова оценивается в 316 гривен, в Межгорье - 443 гривны, а самый длинный маршрут в Рахов стартует от 602 гривен.

В городском сообщении также произошли изменения. В Мукачево с 1 мая тариф повысили на 5 гривен - до 20 гривен вместо предыдущих 15. В Ужгороде действует дифференцированная система оплаты: 20 гривен при безналичном расчете и 23 гривны в случае оплаты наличными.

В транспортной отрасли подчеркивают, что обновление цен связано с увеличением расходов на горючее и другие ресурсы, формирующих значительную часть расходов перевозчиков. Именно эти изменения заставили пересмотреть действующие тарифы по большинству направлений.

На этом фоне подорожание проезда в Закарпатской области постепенно сказывается на ежедневных расходах жителей, особенно тех, кто регулярно пользуется городскими и междугородними маршрутами.

Специалисты рынка пассажирских перевозок отмечают, что подобная динамика является общей тенденцией для транспортной сферы, где расходы растут быстрее доходов населения. Это, в свою очередь, увеличивает финансовую нагрузку на регулярные поездки в пределах области.

