Во Львове появится новая льгота жителям: бесплатный проезд для пенсионеров в общественном транспорте. Соответствующее решение принял Львовский городской совет .

Льгота касается военных, вышедших на пенсию по выслуге лет, и лиц, потерявших кормильца и достигших 60-летнего возраста. Для использования услуги предусмотрено оформление персонализированной транспортной карты "ЛеоКарт". Владельцы карт ежемесячно получат по 60 безвозмездных поездок.

По данным ЛГС, в общине проживает около 8 000 военных пенсионеров и примерно такое же количество лиц, получающих пенсию из-за потери кормильца. До сих пор эти категории не входили в список государственных льготников и не могли пользоваться бесплатным транспортом.

"Эта инициатива позволит обеспечить доступ к общественному транспорту для людей, которые раньше были вне системы государственных льгот" , - пояснил директор департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС Олег Забарило.

Использовать карту можно будет с 1 марта 2026 года. Льгота распространяется только на жителей Львовской общины от 60 лет, а охватывает все маршруты общественного транспорта, работающие в пределах города.

Бесплатный проезд во Львове станет реальной поддержкой для людей постарше и упростит их ежедневные поездки.

Кроме того, во Львовской области также сообщалось о новом графике движения поездов. Пассажирам рекомендуют заранее ознакомиться с обновленным расписанием движения и учесть эти изменения при планировании поездок во избежание возможных неудобств.

