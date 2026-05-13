Безкоштовне житло для ВПО у Львівській області надає переселенцям можливість швидко та безпечно оселитися у комунальних закладах, гуртожитках або у приватних квартирах, повідомляє Politeka.

Мешканці, змушені залишити рідні домівки через бойові дії, можуть розраховувати на тимчасовий прихисток або тривале проживання. Варіанти передбачають базові умови та безпеку, що особливо важливо для родин із дітьми та літніх осіб.

Для самостійного пошуку житла переселенці можуть звертатися до державних контакт-центрів, де надають актуальні дані та допомагають оформити необхідні документи.

Крім державних структур, доступні онлайн-ресурси. Волонтерський сайт «Допомагай» дозволяє знаходити тимчасові помешкання у безпечних містах України та за кордоном, використовуючи фільтри за містом, тривалістю перебування та типом житла.

Кожне оголошення проходить ручну перевірку для гарантії безпеки та якості. За потреби переселенці можуть звертатися на гарячу лінію 0 (800) 332‑238.

Додатково знайти дах над головою можна через державний вебресурс «Прихисток», де зазначена кількість вільних місць у зареєстрованих закладах різних регіонів. Телеграм-бот «Турботник» від Міністерства цифрової трансформації допомагає відстежити доступні помешкання та отримати необхідні речі у Центрах надання адміністративних послуг.

