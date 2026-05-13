Дефицит продуктов в Харькове в таких условиях может сказаться не только на стоимости помидоров, но и общем уровне цен в овощном сегменте.

Дефицит продуктов в Харькове усиливается на фоне очередного скачка цен на тепличные помидоры, которые за последнюю неделю прибавили около 10% в стоимости из-за ограниченного предложения на рынке, сообщает Politeka.

Аналитики объясняют, что главным фактором удорожания стала нехватка продукции внутри страны. Дополнительное влияние имеет и ситуация с импортом, ведь Турция, остающаяся основным поставщиком томатов в Украину, сократила объемы отгрузок из-за активных поставок в страны Европейского Союза.

На этом фоне украинский рынок ощутил заметный дефицит. Часть торговых сетей уже пересмотрела цены, а оптовые продавцы сообщают об уменьшении доступных овощных партий.

По состоянию на апрель 2026 года стоимость тепличных помидоров колеблется в пределах 160–180 гривен за килограмм. Это почти на 77% дороже, чем в тот же период в прошлом году. Наибольший рост фиксируют в сегменте качественной продукции, пользующейся стабильным спросом среди покупателей.

Специалисты отрасли отмечают, что украинские тепличные хозяйства только приступают к активной фазе сезона. Пока объемы нового урожая остаются недостаточными, рынок продолжает зависеть от импортных поставок.

Дефицит продуктов в Харькове в таких условиях может сказаться не только на стоимости помидоров, но и на общем уровне цен в овощном сегменте, поскольку покупатели сталкиваются с сокращением ассортимента в отдельных магазинах.

Эксперты прогнозируют, что ситуация отчасти стабилизируется после увеличения сбора украинской продукции. Ожидается, что рост внутреннего предложения поможет сдержать дальнейшее удорожание и снизить нагрузку на потребительский рынок.

Ранее участники аграрного сектора также сообщали о росте цен на морковь, где основной причиной стала нехватка качественной продукции после сложного сезона хранения.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: что происходит с ценами.

Также Politeka сообщала, По 12 300 гривен на человека: в Харьковской области предоставляют денежную помощь для пенсионеров и не только.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Харькове: где действительно окажут поддержку.