Подорожание проезда во Львовской области зафиксировано в Дрогобыче после решения исполнительного комитета городского совета, утвердившего обновленную тарифную модель для городского общественного транспорта, сообщает Politeka.

С 29 апреля стоимость поездки зависит от способа оплаты. Самый низкий тариф действует при использовании «Карты жителя Дрогобычского общества» или мобильного приложения — 25 гривен.

Оплата банковской картой установлена ​​на уровне 28 гривен. Самый дорогой вариант – наличность у водителя, где поездка стоит 30 гривен.

В городском совете объясняют, что пересмотр стоимости связан с экономическими факторами. Перевозчики указывают на рост расходов на горючее, а также влияние повышения минимальной заработной платы, что напрямую отражается на себестоимости перевозок.

Власти отмечают, что без корректировки тарифов стабильность маршрутной сети могла бы оказаться под угрозой. При этом социальные гарантии для отдельных категорий пассажиров сохранены — льготники по-прежнему пользуются безвозмездным проездом, который компенсируется из городского бюджета.

Отдельно в Дрогобыче планируется ужесточить контроль за перевозками. В салонах автобусов предусматривается установка видеокамер для фиксации событий во время движения и повышения уровня безопасности.

Таким образом, удорожание проезда во Львовской области сопровождается не только изменением тарифов, но и постепенным обновлением подходов к организации городского транспорта.

Также следует отметить, что городские власти отмечают, что дальнейшие изменения в тарифной политике будут зависеть от экономической ситуации и стоимости энергоносителей.

