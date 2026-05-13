Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области формируется не только благодаря государственным программам, но и через поддержку местных жителей.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожской области продолжают предоставлять по частным инициативам, коммунальным учреждениям и специальным пунктам временного размещения, сообщает Politeka.

В регионе переселенцам предлагают разные форматы проживания – комнаты в частных домах, места в общежитиях, модульных городках и шелтерах. Условия зависят от конкретного адреса, договоренности с владельцами или администрацией объектов.

В Вольнянском районе , в селе Вольнокурьяновское, доступна отдельная комната для женщины, которая оказалась в сложных обстоятельствах. Апартаменты расположены примерно в 30 километрах от Запорожья. В доме есть интернет, генератор, необходимая техника и печное отопление, хотя часть бытовых удобств оборудована во дворе. От жительницы ожидают помощи по хозяйственным делам и соблюдения внутренних правил.

В Запорожье продолжает действовать система временного поселения для внутренне перемещенных лиц. По состоянию на начало 2026 г. в городе остаются доступными более тысячи мест в коммунальных учреждениях, благотворительных центрах, общежитиях и модульных комплексах.

Для оформления поселения необходимо обратиться в соответствующие службы и подготовить основные документы – паспорт, идентификационный код и справку переселенца. После согласования условий обычно заключают договор с возможностью продления проживания.

Отдельно жителям советуют перед заселением уточнять бытовые детали, возможные расходы и правила проживания во избежание недоразумений в будущем.

