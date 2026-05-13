Новый график движения транспорта в Днепропетровской области начал действовать для автобусов под номерами 22А и 22Б в Каменском, сообщает Politeka.

Обновленные данные о работе этих рейсов появились у телеграмм-каналов и "Каменское. Автобусы. Железнодорожный вокзал".

Эти маршруты ключевые для многих горожан, поскольку обеспечивают стабильное сообщение между Южным и Заводским районами.

Новый график движения транспорта в Днепропетровской области предусматривает регулярные рейсы в течение всего дня, начиная с раннего утра и до вечера.

Для маршрута 22А, курсирующего между остановками БАМ и ДМК, установлено следующее время отправки.

Со станции БАМ автобусы выезжают в 5:52, 6:17, 6:43, 6:57, 7:25, 7:43, 8:16, 8:40, 9:17, 9:51, 10:28, 10:57, 11:28, 12. 13:23, 14:00, 14:28, 14:54, 15:30, 15:54, 16:28, 16:54, 17:25, 17:52, 18:25.

От остановки ДМК уехать можно в 6:40, 7:00, 7:25, 7:49, 8:20, 8:55, 9:18, 9:45, 10:20, 10:51, 11:26, 11:53, 12:28, 13 14:23, 14:55, 15:22, 15:50, 16:26, 16:55, 17:22, 17:45, 18:27, 18:45 и в 19:22.

Новый график движения транспорта в Днепропетровской области для маршрута 22Б содержит гораздо больше рейсов.

Отправление от остановки БАМ происходит в 5:00, 5:25, 6:00, 6:10, 6:25, 6:52, 7:05, 7:17, 7:32, 7:52, 8:07, 8:30, 8:50, 9:05, 9 10:20, 10:46, 11:07, 11:20, 11:38, 11:52, 12:15, 12:35, 12:52, 13:10, 13:38, 13:52, 14:18, 14:42 15:45, 16:04, 16:20, 16:42, 17:04, 17:17, 17:38, 18:10, 18:40, 19:10.

В обратном направлении от ДМК автобус 22Б курсирует в такое время: 6:10, 6:25, 6:51, 7:07, 7:18, 7:43, 7:57, 8:11, 8:32, 8:48, 9:08, 9:32, 9:57, 9:57 10:44, 11:00, 11:18, 11:44, 12:03, 12:18, 12:44, 13:00, 13:25, 13:50, 14:13, 14:33, 14:48, 15:30 16:18, 16:35, 16:48, 17:10, 17:35, 18:00, 18:20, 18:37, 18:55, 19:15, 19:36, 20:20.

