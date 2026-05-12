Дефицит продуктов в Полтавской области в такой ситуации может отразиться и на стоимости меда в магазинах и рынках.

Дефицит продуктов в Полтавской области может усугубиться из-за нехватки меда на внутреннем рынке Украины, что уже влияет на объемы экспорта и цены, сообщают представители отрасли, сообщает Politeka.

По словам генерального директора компании-экспортера Beehive Семена Гагарина, временное сокращение запасов будет продолжаться как минимум до нового урожая, который ожидается в конце лета. Больше ситуация сказывается на поставках в страны Евросоюза.

Специалисты прогнозируют, что в 2026 году экспорт может сократиться на 10-20%. Если в прошлом году за границу отправили около 50 тысяч тонн продукции, то сейчас показатели могут снизиться до 40-45 тысяч.

В то же время участники рынка оценивают перспективы нового сезона сдержанно положительно. По предварительным прогнозам, украинские пчеловоды способны собрать от 60 до 80 тысяч тонн меда. Окончательные результаты будут зависеть от погодных условий в ближайшие месяцы.

Эксперты отмечают, что украинская продукция традиционно ориентирована на внешние рынки. Почти 95% поставок приходятся на государства ЕС, поэтому даже кратковременное сокращение запасов создает риски для позиций страны среди международных экспортеров.

Дефицит продуктов в Полтавской области в такой ситуации может отразиться и на стоимости меда в магазинах и рынках, поскольку внутренний спрос остается стабильно высоким.

Представители отрасли добавляют, что импортеры уже более активно обращают внимание на поставщиков из Китая, Индии и Аргентины. Поэтому украинским производителям важно сохранить стабильные объемы нового урожая, чтобы избежать потери части международных контрактов.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Доплаты для пенсионеров в Полтавской области: кому из украинцев обещают больше денег

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: покупателям показали новые ценники.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Полтавской области: сколько теперь придется отдавать жильцам.