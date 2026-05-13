В Укрзализныце призывают пассажиров посмотреть новый график движения поездов в Ивано-Франковской области и заранее планировать поездки.

Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области вводит компания-перевозчик "Укрзализныця".

В мае пассажирам пригородных поездов в Прикарпатье следует учесть временные изменения в графиках движения и маршрутах ряда рейсов. Причиной корректировок послужили плановые ремонтные работы на отдельных участках железнодорожной инфраструктуры, направленные на повышение безопасности и надежности перевозок.

В Укрзализныце призывают пассажиров посмотреть новый график движения составовв Ивано-Франковской области и заранее планировать поездки во избежание неудобств во время путешествий.

В железнодорожной компании отмечают, что все работы производятся для обновления путевого хозяйства и улучшения качества перевозок в регионе. Пассажирам советуют проверять актуальное расписание перед поездкой через официальные сервисы Укрзализныци, поскольку возможны дополнительные оперативные изменения.

Так, 19 и 20 мая временно изменится курсировка нескольких пригородных поездов. В частности, корректировки коснутся рейсов №6403/6404 Ивано-Франковск – Яремче – Ивано-Франковск, экспресса №6437 Коломыя – Ивано-Франковск, а также рейса №6402/6401 Ивано-Франковск – Ворохта.

Кроме того, в период с 6 по 8 мая и повторно с 19 по 21 мая изменения будут введены для экспресс №6438 в Коломыю. В эти же даты по обновленному графику будет курсировать и пригородный состав №6402/6401 Ворохта – Ивано-Франковск.

Отдельно в "Укрзализныце" сообщили о временном сокращении маршрутов для части пригородных рейсов. С 18 по 20 мая экспресса №6431/6432, №6433/6434 и №6435/6436 будут курсировать только по маршруту Коломыя – Хриплин – Коломыя. Из-за ремонта путей их маршрут будет ограничен.

