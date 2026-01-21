Появились подробные графики отключения света в Житомирской области на 22 января.

"Житомироблэнерго" составили подробные графики отключения света в Житомирской области на 22 января из-за плановых работ в регионе, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житомиробленерго".

Вводятся графики отключения света в Житомирской области на 22 января. Они будут действовать из-за плановых работ в регионе. Сообщается , что в Коростенском районе будут продолжаться ограничения с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

с. Бондаривка ул.

Тараса Шевченко - № 27, 30, 32, 42, 48

с. Полянка улицы:

Дружбы - № 6

Партызанська - № 1, 2, 7, 11

Щаслыва - № 1-5, 8, 12, 16

с. Буда вул.:

Центральна - № 1, 2, 15, 17

пгт Лугыны улицы:

Зелена — № 2–21, 21a, 23–31b, 33a–35, 37, 50, 52, 56, 58, 60, 62a, 64, 66, 32

Трыпильська - № 1, 2, 3, 5, 7

Колхозна — № 16

Церковна - без №

1-й пер. Зеленый - № 4а, 5

2-й пер. Зеленый - № 4, 6

пр. Зеленый - № 2/2, 3а/1, 4, 8/2, 10/2, 12, 14, 16

с. Новосилка улицы:

Вsшнева - № 1, 2, 6, 8-10, 12, 16-18

Садова - № 1-5, 9, 11, 12, 14, 18, 22, 23, 25, 27, 30, 33а, 37, 41

Также ограничения продлятся с 9 до 17 часов в населенном пункте Волыця в Андрушивськой общине. Обесточивание касается улицы:

Жытомырська1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 22, 23, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 4, 6, 7, 7

Графики отключений "Житомиробленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

